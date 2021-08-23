ФМБА сообщило, когда зарегистрируют лекарство от COVID-19

Регистрация первого российского препарата для для профилактики и лечения коронавирусной инфекции «Мир-19» вероятна уже в обозримом буудущем. В сентябре Федерального медико-биологическе агентство, структурная единица которого - Институт иммунологии является разработчиком лекарства, намерено направить в Минздрав отчет о результатах его клинических исследований, а там уже будет решаться и вопрос о регистрации. Об этом глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила в эфире телеканала «Россия-24».

«Препарат «Мир-19» представлен [на форуме «Армия-2021»], он заканчивает вторую фазу клинических исследований», — рассказала глава агентства. Глава ФМБА добавила, что в рамках испытаний лекарство уже получили около 160 пациентов.

Регистрация «Мир-19» даст возможность применять препарат стационарно, в ковидных госпиталях, но, как подчеркнула глава агентства, говорить о поступлении лекарства в оборот пока рано.

Препарат, разрабатываемый на базе «Института иммунологии» ФМБА, планируется применять с помощью ингалятора, а в случае выявления высокой эффективности возможно создание еще двух форм «Мира-19» в виде спреев для горла и носа, которые можно будет использовать для профилактики заражения после контакта с заболевшими. Предположительно, препарат максимально эффективен на самой ранней стадии болезни – в первые 2-3 дня.

Действие «Мира-19» основано на механизме интерференции РНК. После поступления в организм активный компонент — малые интерферирующие РНК — препятствует размножению Covid-19, разрушая «конкретный участок генома вируса», объясняется на сайте Федерального медико-биологического агентства. Данный механизм поможет избежать снижения эффективности препарата в случае появления новых штаммов, так как «участки генома вируса, выбранные в качестве мишени для действия препарата, высоко консервативны, практически не подвергаются мутациям».

Патент на «Мир-19» был выдан государственному научному центру при ФМБА, «Институту иммунологии», в апреле этого года. Накануне разработчики препарата опубликовали в европейском научном журнале «Allergy» статью о результатах исследований. Тогда, комментируя результаты работы коллектива исследователей, Вероника Скворцова рассказывала, что "МИР 19" – уникальный препарат, основанный на применении микроРНК. Он безопасен для человека, не влияет на человеческий геном и иммунитет, но при этом высокоэффективно «выключает» копирование (репликацию) вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, в том числе предотвращает пневмониты, острые респираторные дистресс-синдромы на фоне коронавирусной инфекции».