МВФ выделил России $18 млрд

Международный валютный фонд выделил России 18 млрд долларов США в рамках программы по поддержке мировой экономики, пострадавшей во время пандемии коронавируса, сообщает РБК. Средства выделены в виде специальных прав заимствования (SDR). Общий объем программы МВФ по мировой поддержке экономики составляет 650 млрд долларов, а на страны СНГ и Грузии пришлось 25 млрд долларов.

Получившие эту помощь страны имеют право либо пополнить свои золотовалютные резервы, либо оказать за их счет финансовую помощь другим странам.

19 августа «Эксперт» сообщал, что МВФ о приостанавливлении предоставления финансовой помощи Афганистану из-за отсутствия ясности со статусом руководства страны.

«В настоящее время отсутствует ясное понимание в международном сообществе относительно признания правительства Афганистана, вследствие чего страна не может иметь доступа к специальным правам заимствования и иным ресурсам МВФ», – говорилось в заявлении фонда.

На следующей неделе МВФ должен был перечислить Афганистану порядка 400 миллионов долларов.

18 августа «Эксперт» сообщал, что США блокировали доступ представителям движения «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) к счетам афганского правительства, управляемым Федеральной резервной системой и собираются закрыть для Кабула доступ к резервам Международного валютного фонда на сумму в 500 млн долларов США.