Объем производства обрабатывающей промышленности Москвы вырос более чем на 16% в 2020 году - заммэра Ефимов

Объем производства столичных предприятий обрабатывающей промышленности по итогам 2020 года увеличился на 16,4% по сравнению с 2019 годом, в целом промышленное производство Москвы выросло на 12,2%, следует из уточненных данных Росстата. По предварительным данным ведомства, опубликованным в начале текущего года, эти показатели составляли 5,9% и 5,1% соответственно.

«По последним уточненным данным Росстата, промышленное производство Москвы по итогам 2020 года выросло на 12,2%, основным драйвером роста стала обрабатывающая промышленность, где рост составил 16,4%. Эти показатели значительно превышают данные предварительной оценки, сделанной в начале этого года, согласно которой рост составил 5,1% и 5,9% соответственно. В целом по стране промышленное производство в прошлом году сократилось на 2,6%, что свидетельствует о большей устойчивости столичной экономики к воздействию кризисных явлений, связанных с развитием пандемии коронавируса», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пересмотр показателей – стандартная практика, связанная с особенностями сбора данных и расчета. По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, увеличение индекса промышленного производства столицы по итогам прошлого года связано с уточнениями показателей в большую сторону сразу в нескольких отраслях московской промышленности.

«Например, пересмотрен объем выпуска лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях. Если предварительные данные свидетельствовали о росте на 38,8% по сравнению с 2019 годом, то по уточненным данным Росстата объемы производства в этой сфере увеличились на 71,7%. Также двухкратный рост зафиксирован в производстве резиновых и пластмассовых изделий», – отметил он.

Вместе с тем пересмотр подтвердил положительную динамику развития в Москве выпуска бумаги и бумажных изделий, а также пищевой промышленности. По итогам прошлого года выпуск бумаги и бумажных изделий увеличился на 48,3%, что объясняется повышением спроса на упаковку в сегменте онлайн-продаж. По данным Data Insight, в 2020 году количество онлайн-заказов в сегменте B2C выросло на 78%, а суммарный объем рынка интернет-торговли составил 2,7 трлн руб.

Также в числе отраслей-драйверов оказалась пищевая промышленность: рост по сравнению с 2019 годом составил 39,1%. Увеличение объемов производства в этой отрасли связано с ростом выпуска мяса и субпродуктов до 13,8 тысячи тонн и значительный рост объемов производства мясных полуфабрикатов – на 17,6%, до 90,3 тысячи тонн. Положительная динамика отрасли связана и с увеличением объемов поставок на внешние рынки. В частности, по итогам 2020 года производители мясной продукции Москвы увеличили экспорт на 13,6% (до 81,8 млн долларов). Основными рынками сбыта столичной мясной продукции стали Казахстан, Китай и Гонконг.