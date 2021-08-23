Правительство России утвердило концепцию развития электротраспорта

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта, согласно которой к 2024 году в России планируется выпустить не менее 25 тыс электромобилей и открыть более 9 тыс зарядных станций для них.

«В документе сформулированы первоочередные задачи для формирующейся отрасли. В их числе – развитие производственной базы, наращивание технологических компетенций, выведение на рынок принципиально новых продуктов и создание современной инженерной и транспортной инфраструктуры. Также подчёркивается необходимость совершенствования регуляторной среды. В частности, планируется разработать порядок проектирования парковочных пространств для электротранспорта, актуализировать ряд технических регламентов и документов в сфере стандартизации», – сообщает сайт правительства.

Для поддержки производства и стимулирования спроса на электромобили они будут включены в программы льготного кредитования и лизинга, а со следующего года планируется запустить эксперимент по свободному проезду электромобилей по платным дорогам. Кроме того, производителям электротранспорта и аккумуляторов будут доступны субсидии на софинансирование затрат, связанных со строительством заводов, а также специальные инвестиционные контракты. На аналогичную поддержку смогут рассчитывать и производители водородных топливных элементов.

Реализация концепции рассчитана на два этапа. По итогам первого (до 2024 года) будет подготовлена база для массового производства электромобилей. По итогам второго (2025–2030 годы) их выпуск должен достичь 10% от общего объёма производства транспортных средств в стране. Всего же, как ожидается, в процессе формирования новой отрасли будет создано не менее 39 тыс. высокопроизводительных рабочих мест.