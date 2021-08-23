Рынки едва не рухнули перед важнейшим событием года

Финансовые рынки готовятся к одному из важнейших событий года - ежегодному симпозиуму в Джексон-Хоул, на котором собираются все ведущие финансисты и главы центробанков мира и, как правило, обозначаются какие-то знаковые направления. Сейчас главной повесткой является изменение монетарной политики, к слову, самая чувствительная тема для трейдеров и инвесторов.

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Из-за всем известных коронавирусных рисков, в этом году участники симпозиума проведут свои встречи не на свежем воздухе, как обычно, а в онлайн-формате.

Тем не менее, это мало что меняет, сейчас все ждут момента, когда Федеральная резервная система начнет процесс сокращения объема покупок в рамках программы количественного смягчения. Многочисленные заявления представителей Федрезерва за последнее время только усилили эти ожидания, и теперь остается только конкретика.

Поминутный отсчет

Кстати, вышедшие на прошедшей неделе так называемые “минутки” ФРС - протокол последнего заседания - стали своего род спусковым крючком и привели к стремительному укреплению доллара ко всем основным валютам. Фондовые рынки также довольно сильно потрясло. Индекс широкого рынка S&P 500 от своих максимумов успел снизиться более чем на 100 пунктов и лишь рост акций крупных компаний, таких как Microsoft, сумел под конец недели несколько исправить ситуацию.

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Цены на нефть на этом фоне также ушли в пике, завершив неделю в районе 65 долларов за баррель смеси Brent, хотя еще в понедельник цена находилась у отметки в 70 долларов. К слову, совсем недавно “Эксперт” подробно разбирал вероятность очередного обвала на рынке углеоводородов, и эти риски, как мы видим, реализовались в полной мере.

Как избежать новой "истерики"

Итак, перед началом симпозиума рынок достаточно четко показал свое отношение к ожидаемым действиям Федрезерва, теперь слово за самим регулятором.

Очевидно, что обвал рынков - это последнее, чего хочет ФРС в настоящий момент. Экономика сейчас и так пока только продолжает восстанавливаться, к тому же новая волна COVID-19 усугубляет этот процесс, а любые потрясения на финансовых рынках могут и вовсе затормозить процесс.

В 2013 году, когда ФРС впервые объявила о сокращении покупок в рамках QE, что было названо tapering, это привело к мощному росту доходностей казначейских облигаций и турбулентности на фондовых и других рынках. Впоследствии этот период получил название taper tantrum, то есть истерика по поводу сокращения QE. Так вот, сейчас Федрезерв, как можно предположить, постарается сделать все возможное, чтобы чтобы подвести дело к tapering, но избежать tantrum.

Симпозиум начинается в четверг, а ключевое событие - выступление главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла намечено на пятницу, и здесь как раз стоит главный вопрос - решится ли он дать какую-то конкретику или же постарается отделаться общими фразами?

Любимый индикатор

“Честно говоря, я не думаю, что Пауэлл горит желанием раскрывать карты именно сейчас и делать какие-то анонсы относительно сентябрьского заседания ФРС. Федрезерв всегда внимательно следит за рынками, а сейчас они выглядят откровенно слабо, несмотря на высокие показатели индексов. Неспроста акции циклических компаний торгуются в нисходящем тренде - это говорит о том, что экономика пока находится не в лучшей форме. К тому же, недавнее сильное падение цен на нефть и промышленные металлы может снизить инфляционное давление и ситуация с ценами осенью уже не будет выглядеть так драматично, как это было в последние месяцы. В общем, на мой взгляд, Пауэлл вряд ли захочет произвести фурор именно сейчас, так что скорее стоит ожидать максимально осторожных заявлений. Возможно, мы даже увидим некоторое ослабление давления со стороны доллара”, - поделился своим мнением старший партнер FP Wealth Solutions Игорь Стремоухов.

Что любопытно, в пятницу как раз выйдут данные по расходам на личное потребление - это любимый индикатор инфляции ФРС, на который регулятор во многом опирается при принятии своих решений. Ну и ситуация с COVID-19 также будет в центре внимания рынков, ведь некоторые члены ФРС в своих выступлениях прямо дали понять, что этот фактор может повлиять на решение по tapering.