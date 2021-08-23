Рынок ищет ориентиры на замену нефти

Новую неделю российские фондовые индексы начинают с повышения. В понедельник, 23 августа, российский фондовый рынок с открытия торгов демонстрирует позитивную динамику. Так, индекс РТС прибавляет 1,2%, индекс Мосбиржи — 0,8%, отыгрывая пятничный рост на американском рынке акций, где S&P 500 прибавил сразу +0,8%.

Также свою роль играет отскок на азиатских фондовых площадках, где японский Nikkei 225 и индекс гонконгской фондовой биржи Hang Seng закрылись в плюсе на 0,9% и 1% соответственно.

В США, напоминает главный аналитик компании Esperio Лев Кравец, в конце прошлой недели президент ФРБ Далласа Роберт Каплан, известный своей ястребиной позицией в отношении монетарной политики, смягчил риторику, заявив что если риски Delta-штамма COVID-19 продолжат расти, то он будет готов к пересмотру сроков сворачивания программы покупки облигаций на 120 млрд долл. в месяц на более поздний период в 2021 году.