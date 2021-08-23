Рынок ищет ориентиры на замену нефти

Новую неделю российские фондовые индексы начинают с повышения. В понедельник, 23 августа, российский фондовый рынок с открытия торгов демонстрирует позитивную динамику. Так, индекс РТС прибавляет 1,2%, индекс Мосбиржи — 0,8%, отыгрывая пятничный рост на американском рынке акций, где S&P 500 прибавил сразу +0,8%.
Также свою роль играет отскок на азиатских фондовых площадках, где японский Nikkei 225 и индекс гонконгской фондовой биржи Hang Seng закрылись в плюсе на 0,9% и 1% соответственно.
В США, напоминает главный аналитик компании Esperio Лев Кравец, в конце прошлой недели президент ФРБ Далласа Роберт Каплан, известный своей ястребиной позицией в отношении монетарной политики, смягчил риторику, заявив что если риски Delta-штамма COVID-19 продолжат расти, то он будет готов к пересмотру сроков сворачивания программы покупки облигаций на 120 млрд долл. в месяц на более поздний период в 2021 году.
Это заявление несколько смягчило ожидания инвесторов от симпозиума ФРС в Джексон-Хоуле, который состоится позже на этой неделе, 26-28 августа, где американский финансовый регулятор, может объявить сроки сворачивания программы покупки облигаций. Так что на текущий момент консенсус-прогноз предполагает, что глава ФРС Джером Пауэлл отложит все важные заявления на сентябрьское заседание регулятора.
В Азии же сегодня две основные темы — распространение COVID-19 и замедление мировой экономики, разошлись, отмечает аналитик. Так пандемические риски в Китае снизились, это следует из данных о резком сокращении новых случаев заражения за последние сутки. С другой стороны, утренние данные по деловой активности в производственном секторе (PMI) Австралии и Японии показали резкое замедление в августе c 56,9 до 51,7 пункта и с 53,00 до 52,4 пункта соответственно.
Рынки пока игнорируют эту статистику, однако позже в течение дня, аналогичные данные по PMI за август выйдут в еврозоне, Великобритании и США. Во всех трех случаях также ожидается замедление активности, указывает Лев Кравец. И если негативные прогнозы подтвердятся, то уже во вторник, 24 августа, инвесторы могут переключить внимание с монетарно-эпидемиологического позитива на макроэкономический негатив. Тогда, основные фондовые индексы либо «зависнут» вблизи текущих значений, до четверга-пятницы, непосредственного времени проведения симпозиума в Джексон-Хоуле, либо немного снизятся.
Впрочем, для российского фондового рынка, по мнению эксперта, это мало что меняет, индекс РТС с технической точки зрения, по-прежнему находится в торговом диапазоне 1610-1680 пунктов. На прошлой неделе,на фоне снижения цен на нефть к 65 долларов за баррель Brent, РТС практически «ударился» о нижнюю границу этого диапазона, а сегодня уже вернулся к отметке в 1642 пункта.
Если корпоративная отчетность российских компаний, публикующих её на этой по итогам II квартала 2021 года - «Норникеля», «Северстали», «Мосэнерго», «Полюса» Polymetal, «Лукойла», «РусГидро», «ФСК ЕЭС» и других, не подведет, а именно таков базовый сценарий, то тогда индекс РТС, несмотря на вероятный «дрейф» американского фондового рынка, к концу недели сможет подняться в верхнюю часть своего торгового диапазона.
Как и на прошлой неделе, динамика российского рынка акций в ближайшее время будет определяться статистикой из США и колебаниями нефти, уверена, в свою очередь, Анастасия Тарасова, глава инвестиционного департамента inv.lu. От того, сможет ли нефть переломить тенденцию к снижению, во многом зависит и ситуация на российском рынке в ближайшее время, полагает эксперт.
Если риторика ФРС испугает инвесторов, то рынки ускорят свое снижение и, по мнению Тарасовой, даже при относительно благоприятном внешнем фоне они вряд ли быстро восстановятся. Вероятнее всего, индекс Мосбиржи будет находиться в коридоре колебаний 3750-3950 пунктов, РТС — 1550-1700 пунктов, полагает она.