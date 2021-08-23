«Шашлычники» подогрели цены на свинину

Согласно данным Минсельхоза РФ, средневзвешенная цена на свиней (в живом весе) составила (без НДС) на 18 августа 118,84 тыс. рублей за тонну. Это на 2,1% больше, чем неделей ранее. При этом цены на свиные полутуши повысилась на 1,4%, до 179,40 тыс. рублей. Расчеты выполнены ведомственной системой мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасности.

В сообщении министерства говорится, что в целом сельхозорганизации произвели в январе-июне 2021 года 2 387,5 тыс. т свиней (+2,0% к аналогичному периоду 2020 года). Все расчеты сделаны на основе данных Росстата. По информации ведомства, за январь-июль производство скота и птицы (в живом весе) составило 6 934,0 тыс. т, оставшись на уровне аналогичного периода 2020 года. Объем промышленного производства мяса в январе-июне года составил 1 479,0 тыс. т (на 0,7% больше аналогичного периода 2020 года),

Участники рынка отмечают, что существенный рост цен на свинину был отмечен неделю назад — цены на полутуши доходили до 200 тыс. рублей за тонну, на «живок» — до 140 тыс. рублей. Такие данные озвучил «Интерфаксу» генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Он объясняет столь существенный рост цен высоким спросом.

«Лето — традиционно "шашлычный" период, спрос на мясо большой. Определенную роль играет и то, что еще сохраняются ограничения на зарубежный отдых, люди остаются в стране, что увеличивает потребление», — отметил Рылько.

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Цены будут расти. Покупатель будет платить

По данным Росстата, рост цен на продукты питания в РФ за 2020 год составил 7,9%, напоминает преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. Сейчас же, в связи с ростом цен на продовольствие на мировом рынке и ослаблением рубля в 2020 году, подорожали импортные ингредиенты, используемые в молочной промышленности и животноводстве и оказывающее влияние на себестоимость продукции. В животноводстве подорожали импортные ветеринарные препараты, белково-витаминные смеси, используемые при кормлении животных.

Повышаются затраты и на оплату труда сельскохозяйственных рабочих, продолжает эксперт. С учетом снижения потока привлекаемых сезонных рабочих-мигрантов этот фактор приобретает особую значимость. Кроме того, налицо рост издержек по всей логистической цепочке — от производителя до торговых сетей, — вызванный ростом стоимости бензина и горюче-смазочных материалов.

Все это в конечном итоге отражается на себестоимости молочных и мясных продуктов питания. Но если молоко — это социально значимый продукт, и производители не всегда могут транслировать себестоимость в конечную цену товаров на торговой полке, то с мясом другая картина, поясняет Корнейчук. Растет себестоимость производства — растет и цена на прилавке для рядового покупателя.

В преддверии выборов в Государственную думу правительство готовит ряд новых инициатив для снижения продовольственной инфляции, говорит эксперт. По его словам, Федеральная антимонопольная служба разрабатывает законопроект, расширяющий практику государственного регулирования цен на продукты питания и предполагающий директивное ограничение «наценки» при продаже продовольствия населению.

Впрочем, помимо проблем в продовольственной сфере имеются и успехи, признает Корнейчук. На фоне завершения уборочной страды в России наметилось удешевление «борщевого набора». Однако оно носит сезонный характер, поскольку не способно существенно снизить постоянно растущие издержки агрокомплексов на сырье, транспорт, логистику, удобрения, упаковку и рабочую силу. В долгосрочной перспективе россиян ждет рост продовольственных цен, уверен эксперт, и с этим все равно придется смириться.

Вам продуктов? Продукты по карточкам

Перед нами увы, всё та же, берущая только короткие временные передышки история, указывает шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. Сегодня рост издержек затронул свинину, а завтра коснётся, допустим, мяса птицы или какого-то ещё вида продукции. Очередное проявление схемы, где одно тянет за собой другое по цепочке: дорожающие корма или бензин, не прощённые государством налоги, не списанные вовремя после пика пандемии с хозяйств старые кредиты — все это тянет за собой рост расходов и без того вконец задавленных вконец этим грузом производителей. А тем ничего не остаётся, кроме как перенести свои повышенные издержки на оптовиков, тем — на розницу, которая, естественным образом вынуждена перекладывать тяготы на обычных покупателей.

Из экономии многие люди в первой половине года снизили потребление говядины, перейдя на более дешёвую свинину, отмечает аналитик. Продавцы воспользовались повышенным спросом, и постепенно вся цепочка подтянула цены выше, потому что и производителям свинины бывает нужно, скажем, закупать те же подорожавшие зерновые и комбикорма, ремонтировать технику, приходится больше платить по тарифам за энергию и, наконец, потреблять другие продукты. Ведь у них кроме хозяйственных нужд есть и другие человеческие потребности, вносящие свою лепту в общий уровень инфляции, высокий уже почти по всем товарным группам.

Регулирование розничных цен ситуацию не исправит, уверен Пушкарёв. Если ввести жёсткий потолок цен, то выручка по отрасли опустится ниже минимальной рентабельности. Продержись такая ситуация хотя бы месяца три-четыре — и производители начнут придерживать отгрузки, невольно провоцируя дефицит, идя на хитрости с выпуском в продажу мяса «более высокого сорта» или больше консервируя. А на долгосрочном горизонте может получиться ещё хуже: производители просто снизят на следующий год инвестиции в ограниченные по росту цен отрасли (в данном случае — свиноводство), чтобы не плодить убытки.

Цены могут остановиться к осени или к зиме, если производителей хорошо поуговаривают, полагает Пушкарёв. Но и тогда стоимость продуктов всё равно совершит рывок — просто это случится позднее. Выход — более или менее равномерно залить всю аграрную отрасль правительственными субсидиями. Это необходимо, чтобы обнулить сложившиеся «начальные условия» с продолжающей копиться и дальше непомерной долговой нагрузкой, плюс компенсировать предпринимателям часть актуальных и всё увеличивающихся повседневных расходов. По всей Европе, например, и большие хозяйства, и фермеров поддерживают субсидиями под предельно малый льготный процент, потому что по-другому цены для простых потребителей просто не сдержать.

Справедливости ради надо сказать, что и в России правительственные субсидии под льготный процент (примерно вдвое ниже ключевой ставки) запускают с весны всё активнее. Однако очевидно, говорит эксперт, что масштабы их недостаточны. Нашим аграриям и перерабатывающим пищевым заводам нужны куда более существенные объёмы таких субсидий — в том числе частично и безвозвратная помощь, — чтобы ликвидировать завалы и создать стимулирующие механизмы для более высокорентабельного производства.

Это отвечает потребностям и розничных сетей, и, главное, граждан, уверен Пушкарев. Однако субсидий всем вокруг не раздашь, а всех цен на каждое наименование и марку, на весь набор нужных детям и взрослым продуктов не сдержишь. Да и не определишь сверху, какой должна быть цена популярной марки с конкретным названием и в определённой упаковке, когда большинство пищевой продукции имеет сложный состав, добавки, а часто ещё экокатегорию и еще что-либо.

Поэтому, заключает эксперт, оказанию поддержки малоимущим семьям нет внятной альтернативы, кроме адресной, разветвленной и гибкой системы продовольственных сертификатов или карточек. Называть их можно как душе угодно, но они должны быть гибкими относительно подушевого дохода семьи, быть ежемесячно субсидируемыми и выдаваться государством, а люди уже сами решат, в каких именно продуктах у них выше потребность.