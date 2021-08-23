Талибы готовятся атаковать Панджшер

Движение «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) направило своих боевиков к провинции Панджшер (единственной провинции, которую не контролируют талибы), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Al Jazeera. Талибы заявили, что «местные власти отказались мирно передать контроль». По информации BBC, силы ополчения Панджшера насчитывают около 9 тысяч бойцов.

19 августа «Эксперт» сообщал, что руководитель военной группировки в Афганской провинции Панджшер Ахмад Масуд призывал Запад оказать им помощь оружием и боеприпасами для борьбы с движением «Талибан».

«Соединенные Штаты и их союзники покинули поле боя, но Америка еще может стать "великим арсеналом демократии", как сказал Франклин Рузвельт, придя на помощь осажденным врагом британцам перед вступлением США во Вторую мировую войну. С этой целью я заклинаю друзей Афганистана на Западе вступиться за нас в Вашингтоне и Нью-Йорке, вступиться за нас перед Конгрессом и администрацией [президента США Джо Байдена], вступиться за нас в Лондоне, где я учился, и в Париже, где в честь моего отца весной этого года была названа аллея в саду на Елисейских Полях», – заявил Масуд.

Он добавил, что к нему и вице-президенту Афганистана Амрулле Салеху в Панджшере присоединяются разочарованные в прежнем командовании солдаты армии Афганистана, в том числе из подразделений спецназа. «Что бы ни случилось, мои воины-моджахеды и я будем защищать Панджшер – последний оплот свободы Афганистана. Наша мораль нерушима. Из опыта мы знаем, чего нам ждать. Но нам нужно больше оружия, боеприпасов и снаряжения», – сказал Масуд.

15 августа «Талибан» объявил, что установил полный контроль над Афганистаном. Талибы заявили, что входят в Кабул для предотвращения грабежей после того, как его покинули правительственные войска.