Талибы* уперлись в Панджшер

В воскресенье талибы окружили подступы к ущелью Панджшер. Так, во всяком случае, утверждают они сами. В понедельник талибы предлагали местным жителям урегулирование конфликта в духе известной чеканной формулы Льва Троцкого: ни мира, ни войны, а армию распустить. Имеется в виду, конечно, армия Амруллы Салеха и Ахмада Масуда

Первый — бывший вице-президент, объявивший себя легитимным главой Афганистана после бегства из страны Ашрафа Гани. Второй — сын легендарного «льва Панджшера» Ахмад-шаха Масуда, в свое время доставившего столько проблем Советской армии, избежавшего множества покушений, организованных советскими спецслужбами, но убитого в 2001 году талибами. Оба — этнические таджики.

Их панджшерские формирования, насчитывающие, вероятно, в районе десяти тысяч человек — все, что на сегодняшний день осталось и от трехсоттысячной афганской армии, и от «Северного альянса», былого противника Талибана. Немного. Но для того, чтобы доставить талибам серьезную головную боль, вполне достаточно.

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По опыту всех многочисленных конфликтов, проходивших на многострадальной афганской земле, известно, что если не обезвредить врага, засевшего в Панджшере, быстро, то бои за ущелье растянутся на годы. Таков рельеф местности, да и здешние обитатели, издавна славившиеся своей воинственностью, таковы. Правда, не факт, что сейчас панджшерцев возглавляет новый лев.

При словосочетании «сын Ахмад-шаха Масуда» рисуется образ несчастного ребенка войны, не видавшего игрушек, но с колыбели знающего, как стрелять из автомата Калашникова. Образ обманчивый, что в данном случае, может быть, и хорошо. Ахмад Масуд приехал в Афганистан всего несколько лет назад, а большую часть жизни провел заграницей, вдалеке от войны. Великобритания для него — не в меньшей, а может и в большей степени родная земля, чем долина и горы Панджшера. Славу полевого командира или дипломата ему только предстоит заслужить.

«Звездные войны»—2021

Практически сразу же после заявления Салеха о продолжении борьбы с талибами, Ахмад Масуд опубликовал весьма эмоциональную статью в газете The Washington Post. В ней он, поминая Франклина Делано Рузвельта и «друга отца» философа Бернара-Анри Леви, призвал «друзей Афганистана на Западе» оказать помощь боеприпасами и оружием «последнему бастиону афганской свободы» - ущелью Панджшер. « Мы так долго боролись за открытое общество, в котором девушки могли бы стать врачами, наша пресса могла бы свободно вещать, наша молодежь могла бы танцевать и слушать музыку или посещать футбольные матчи на стадионах, которые когда-то использовались талибами для казней и, вполне возможно, будут использоваться вновь», - написал Ахмад Масуд. Закончил он свой текст почти дословной цитатой из фильма «Звездные войны»: «Вы — наша единственная оставшаяся надежда».

Опубликовал он статью 18 августа. А уже к воскресенью, 21 августа, в своих интервью Масуд допустил возможность договоренности с талибами и даже участия в их коалиционном правительстве. Единственное условие, которое он поставил, заключается в том, что новый коалиционный кабинет не должен преследовать «экстремистские цели». Один из лидеров талибов Халил Хаккани даже сообщил было, что Масуд перешел на их сторону. Но представители панджшерцев это быстро опровергли.

Столь скорая смена риторики объясняется, видимо, тем, что помощи от Запада Масуд так и не дождался. Впрочем, и Москва не рвется, как в былые годы, помогать противникам талибов. По крайней мере, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков категорически утверждает, что о вмешательстве России в афганские дела, в каком бы то ни было качестве, «и речь не идет». Поступают сообщения, разве что, о помощи Панджшеру со стороны Таджикистана. Надо полагать, это заслуга Салеха. Он много лет работал в посольстве Афганистана в Душанбе. Да и вообще руководству Таджикистана близки таджики. Именно они составляют большинство населения Панджшера и потенциальную базу сопротивления талибам.

Не ушли еше и американцы

Кроме Таджикистана, все прочие державы, вовлеченные в дела афганские, ждут, как себя проявят новые хозяева Кабула. Потоком идут сообщения о каких-то встречах талибов с людьми из свергнутого правительства Ашрафа Гани. Роль посредника на переговорах с Панджшером практически взял на себя Абдулла Абдулла. В 1980-х он воевал с Ахмад-шах Масудом против советских войск. Ахмад Масуд — его неплохой знакомый. В кабульском доме Абдуллы Абдуллы талибы уже несколько раз встречались с теми или иными чиновниками свернутого правительства. Деятельное участие в переговорах принимает бывший президент Хамид Карзай. Не один аналитик уже назвал его будущим главой коалиционного правительства. Так может быть, все эти переговоры приведут к какому-то результату? Это очень многим желательно, а особенно Джо Байдену.

Уход американцев из Афганистана итак обернулся позором, которого Америка не знала давно, может быть, с эвакуации из Сайгона, а может, со времен неудачного освобождения заложников, захваченных в Иране. При этом не исключено, что все будет еще хуже. Из Афганистана эвакуировано лишь 17 тысяч человек. А надо эвакуировать как минимум 60 тысяч — столько афганцев сотрудничало в разные годы с войсками НАТО. До 31 августа, намеченного срока вывода американских военных, с эвакуацией можно и не успеть, что признал Байден в своем обращении. Стало быть, солдаты НАТО задержатся в Кабуле подольше. Это уже очень не нравится талибам, которые заявили, что будут расценивать пребывание американцев на территории страны как продолжение оккупации.

Ввязываться в полномасштабные бои, по итогам которых все равно придется уйти из Афганистана, в Вашингтоне не хотят. Талибам тоже, по идее, кровопролитие ни к чему, а надо договариваться побыстрее о мире. Будет коалиционное правительство — появится шанс на международное признание новой власти. А оно принесет деньги, стабильность, надежду на лучшее. Так обстоят дела в теории. На практике же ситуация выглядит уравнением со многими неизвестными, которое сейчас, по мере сил, возможностей, степени понимания или непонимания, решают участники очередной афганской драмы, как внутри страны, так и за ее пределами.

*организация запрещена в РФ