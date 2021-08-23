Уже три недели лесные пожары терзают Грецию

Генеральный секретариат по гражданской обороне Греции (GSCP) объявил в понедельник, 23 августа, во многих районах страны очень высокий (4-й) уровень пожарной опасности. Особенно велик риск новых возгораний в Аттике, на Пелопоннесе и на Крите, плохи дела и в некоторых других районах.

GSCP сообщил об угрозе как соответствующим государственным службам, так и властям на местах, чтобы они заранее подготовились к новому натиску огненной стихии.

Греки, конечно, понимают, что лесные пожары, в буквальном смысле этого слова разоряющие страну, имеют в основном природный характер. Но их все меньше устраивает то, что правительство не предпринимает необходимых о обещанных ранее мер. По крайней мере, подавляющее большинство жителей Эллады уверены, что ситуация с безопасностью в отношении лесных пожаров с годами не меняется.

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За три «адские» августовские недели в Греции, площадь которой составляет 132 тыс. км², уже выгорели, пишет Politico, более 4,8 тыс. км². Погибли тысячи животных, уничтожены сотни жилых домов и зданий, полностью или частично уничтожены десятки, в основном, мелких частных предприятий. Не удивительно, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал то, что происходит в стране этим летом, «величайшей экологической катастрофой нескольких последних десятилетий».

Наиболее катастрофическая обстановка сложилась на втором по площади греческом острове – Эвии (Эвбее), значительная часть которого покрыта густыми лесами, славящимися медом и производством смолы. Правильнее, однако, будет сказать «было покрыто», потому что треть знаменитых лесов уничтожил огонь. Естественно, остров, бывший излюбленным местом отдыха туристов, после масштабной эвакуации как местного населения, так и отдыхающих, официально закрыт.

Тодорису Керису, главк администрации деревни Ровьес, как и миллионам соотечественников, сейчас не дает покоя множество вопросов: как ремонтировать и отстраивать сгоревшие дома, чем кормить зимой скот, на что жить, как завлекать интуристов, для которых Эвия потеряла львиную часть своей привлекательности?

Вопросы, можно сказать, экзистенциальные, потому что греки задают их часто, едва ли не каждый год, но сейчас им особенно не хочется, чтобы они как всегда остались без ответа властей. Жители Эллады требуют, чтобы правительство наконец защитило их от лесных пожаров.

К лесным пожарам грекам, конечно, не привыкать. Особенно сильными они были в этом веке в 2007 и 18-м годах. Так же, как сейчас, власти обещали, что теперь все изменится: разрабатывались планы восстановления, необходимой реформы, и так же пострадавшим собирали деньги. Но, как утверждают экологи, почти ничего не меняется.

Жизнь многих греков сейчас наполнена неопределенностью: по поводу неуклонно нарастающих изменений климата, неспособности властей учиться на своих ошибках, судьбы экономики и, особенно, туристического сектора, одного из главных в греческой экономике. Грекам не повезло, что до пожаров экономику, которая только-только начала приходить в себя от затянувшейся на 10 лет рецессии, очень сильно потрепала пандемия.

«По мере того, как проходят день за днем, во мне все больше закипает злость, потому что я все больше понимаю, что случилось», - жалуется глава Эвианского союза производителей смолы Ваггелис Георгантис.

Сосны смогут отрасти и начать давать смолу не ранее, чем через 20-30 дет. Это значит, что Георгантис, которому сейчас 50, фактически превратился в безработного.

«Мы отстроим Эвию и сделаем ее еще лучше и красивее», - смело провозгласил в прошлую среду, 18 августа, премьер Мицотакис, впервые, кстати, явившийся на заседание Национального комитета по восстановлению.

Но слова главы правительства встречены с большим недоверием. Действия правительства вообще с каждым днем вызывают все больше критики, причем, не только на Эвии, но и в Аттике, и на Пелопоннесе, т.е. в наиболее пострадавших от пожаров регионах. Тем не менее, власти уверенно продолжают обещать, что восстановят все, что уничтожил огонь: дома, предприятия и леса. Для этого уже создан фонд чрезвычайной помощи в размере полумиллиарда евро. Причем, правительство пообещало, что выделение помощи будет проходить с минимумом бюрократии.

Мицотакис также напомнил грекам, что Греции причитаются немалые средства из евросоюзовского восстановительного фонда на борьбу с последствиями пандемии, часть которых правительство сможет потратить на восстановление после лесных пожаров. Можно позаимствовать средства также из специальных фондов, предназначенных для перехода к «зеленой» энергетике и для развития сельского хозяйства.

Что же касается производителей смолы, то власти пообещали помочь трудоустроиться примерно 900 эвбейцам, которые занимались этим древним промыслом. Кириакос Мицотакис также призвал частный сектор помочь пострадавшим соотечественникам и регионам.

И все же скептицизм греков, включая жителей Эвии, основан не на пустом месте. В 2007 году был создан специальный фонд, в который предприниматели и простые греки внесли более 200 млн евро. Однако в последующие годы несколько раз вспыхивали скандалы, связанные, с одной стороны, с нецелевым расходованием средств фонда, а с другой - их крайне медленным освоением.

По словам Петроса Моливиатиса, который раньше возглавлял фонд восстановления, к 2011 году, когда он был закрыт, удалось освоить лишь треть средств. Специальный парламентский комитет провел расследование, но не выдвинул обвинений против конкретных лиц.

Многие греки надеялись, что хоть что-то изменится после 2018 года. Тогда в результате лесных пожаров в непосредственной близости от Афин погибло более ста человек, а тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома.

Сейчас огонь тоже вплотную подступал к столице. Увы, местные жители по-прежнему жалуются на привычную неразбериху в действиях пожарных и властей. Они обвиняют правительство, например, в том, что практически все усилия были брошены на эвакуацию, что само себе, конечно, было крайне важно, но по мнению общественности, борьбе с огнем уделили при этом слишком мало внимания и сил, что позволило ему набрать распространиться.

Об эффективности работы греческого правительства много говорит тот факт, что Греция тратит на борьбу с пожарами значительно больше многих европейских стран, но на эффективности греческих пожарных это особенно не сказывается. Достаточно, например, сказать, что в Греции одна из самых крупных и оборудованных противопожарных авиаций в Европе, если сравнивать в соотношении с территорией. Однако это не позволило ей збежать привычной участи вновь стать наиболее пострадавшей от европейских пожаров страной Старого Света.

Власти уже расследовали причины неудач пожарных в 2018 году. Специальный комитет парламента пришел к выводу, что они точно такие же, как и после пожаров 2007 года. Поэтому греки боятся, что ничего не изменится и после катастрофических пожаров этого года.

Конечно, у жителей Эллады есть проверенный способ заставить правительство действовать по-настоящему, а не на словах. Для этого, правда, нужно выйти на улицы десяткам и сотням тысяч человек. Конечно, такой вариант развития событий возможен, но не очень вероятен, пока у властей есть средства на выплату компенсаций пострадавшим.