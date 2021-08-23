В Кремле обдумают возможность строительства новых городов-миллионников в Сибири

Идея министра обороны России Сергея Шойгу о строительстве в Сибири новых крупных городов будет проработана в Кремле, сообщил Дмитрий Песков. Владимиру Путину эта инициатива импонирует, добавил пресс-секретарь президента.

«Президент Путин прямо сказал, что инициатива ему импонирует, но сказал, что задумка амбициозная, крупная, поэтому ее нужно очень тщательно и скрупулезно обговаривать и готовить. Вот этот процесс и начнется», — цитирует Дмитрия Пескова «Интерфакс». Также пресс-секретарь добавил, что вопрос о возрождении уже существующих сибирских городов не стоит, решение этой проблемы – «постоянный процесс».

Напомним, что недавно министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил построить в Сибири «три, а лучше пять крупных центров, научно-промышленных, экономических центров, проще говоря, городов с населением 300–500 тысяч, лучше — до миллиона человек». Такой план развития региона предложил министр во время разговора с учеными Сибирского отделения РАН 5 августа, сообщается на сайте ведомства. На встрече Шойгу также повторил свое предложение перенести в Сибирь столицу России и добавил, что новые города должны быть «конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности».

Накануне президент России Владимир Путин одобрил инициативу министра и посоветовал ему подготовить и надлежащим образом оформить эти предложения по развитию региона. «Мы знаем, что будущее России должно прирастать с Сибирью», — отметил он на встрече с представителями «Единой России».