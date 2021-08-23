В России число инфицированных коронавирусом за сутки упало ниже 20 тыс человек

За прошедшие сутки в России коронавирус подтвердили у 19 454 жителей России, сообщает оперативный штаб. Вчера, 22 августа, сообщалось о 20 564

случаях инфицирования. Вылечились за сутки от инфекции 15 401 пациент, а скончалось 776 (вчера 762) человек.

По наибольшему числу зараженных на первом месте находится Москва с 1458 случаями инфицирования, а на втором месте Московская область (1187). На третьем месте по числу инфицированных находится Санкт-Петербург (691), на четвертом Свердловская область (526), а на пятом Ростовская область (485).

Всего за время пандемии в России 6 766 541 человек быи инфицирован коронавирусом, вылечилось 6 034 867 человек, а общее число скончавшихся составило 176 820 пациентов.