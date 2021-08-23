Зеленский ввел очередные антироссийские санкции

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие санкции против 12 российских юридических лиц и против главы непризнанной Донецкой народной республики Дениса Пушилина.

Под украинские санкции попали ПАО «Ростелеком», ЗАО «Редакция газеты "Московский комсомолец"», АО «Бизнес ньюс медиа» и принадлежащий ему сайт vedomosti.ru, Информационное агентство «Анна-ньюс», ООО «Народные новости», АО «ТРК-3», ООО «Наше завтра», ООО «Лайт-принт», ООО «Версия», Ассоциация благотворительной помощи «Взаимопомощь», Фонд изучения исторической перспективы.

Указом предусмотрена блокировка актов юридических лиц, ограничение торговых операций, запрет на вывод капитала за пределы Украины, ограничение предоставления телекоммуникационных услуг и блокировка интернет-провайдерами доступа к вебресурсам компаний.