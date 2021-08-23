Цены на медь и железо упали и не могут подняться

И вновь во всем «виноват» Китай. Сначала Поднебесная способствовала резкому повышению спроса на медь и железную руду за счет быстрого восстановления китайской экономики после пандемии. Однако в текущем месяце она жеразвернула цены на это важнейшее сырье вспять - они сизились почти на 30% после того, как Пекин ввел ограничения на объемы стали, выплавляемой китайскими металлургическими заводами.

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Цена на железную руду с содержанием железа на уровне 62% упала в августе приблизительно на 26%, сообщает Bloomberg. Сейчас тонна такой руды продается немногим дороже 156 долларов. Так дешево она не стоила с февраля, т.е. уже полгода.

Падение цен на медь оказалось не таким значительным – более 8%. Сейчас фунт меди (453 грамма) продают за 4,111 доллара. И все же это самая низкая цена приблизительно за четыре последних месяца.

Конечно, цены на металлы, которые неуклонно росли с марта прошлого года, вечно расти не могут. Полтора года назад, перед тем как начать подъем, они сначала сильно упали вместе с ценами акций на американских биржах. Обвал произошел весной 2020 года из-за страха перед возможностью коллапса глобальной экономики, вызванного коронавирусной пандемией.

Железная руда так же, как медь, является очень важным для промышленности металлом. Ее главное применение – выплавка стали. По объемам добычи – около 2 млрд тонн, из которых в районе 1,5 млрд идут на экспорт – она является третьим видом сырья и уступает только нефти и углю, а по объемам торговли уступает, по данным Всемирной ассоциации стали (WSA), только нефти.

Вакцинация и программы помощи экономикам, проводившиеся подавляющим большинством стран, помогли поддержать рост цен на металлы, но сейчас ситуация изменилась. Инвесторы со все большей опаской следят за новыми волнами пандемии – распространением агрессивного штамма «Дельта» и замедлением темпов восстановления как экономик большинства стран в частности, так и глобальной экономики в целом.

С другой стороны, ФРС все прозрачнее намекает на сокращение уже в этом году объемов покупки гособлигаций – то есть, на начало постепенного сворачивания программы количественного смягчения. Это, конечно, тоже настораживает инвесторов, которые видят в покупке американским центробанком активов средство для восстановления экономики и поддержку спроса на такие металлы, как, скажем, медь, росту цен на которую в этом году способствовали и ограничительные меры на ее поставки.

Снижение цен на железную руду аналитики и экономисты Bank of America (BoA) на днях частично объяснили тем, что предложение начало догонять спрос. Выплавка стали в Китае с июня 2020 года росла благодаря восстановлению китайской экономики после пандемии, но сейчас темпы восстановления заметно уменьшились.

«Если посмотреть на спрос, – поясняет старший экономист ВоА Майкл Видмер, – то его рост остановился, потому что промышленная активность замедлилась. Особенно это замедление заметно в строительстве и автомобильной промышленности».

К этому следует добавить и распоряжение китайского правительства металлургическим комбинатам ограничить выплавку стали. Одно из объяснений – желание сократить выбросы СО2 в атмосферу: Пекин старается играть активную роль в борьбе с глобальным потеплением и не отставать от «законодателя мод» в этом направлении – Европы. Кроме того, Китай в мае и июле внес некоторые изменения в налоговое законодательство для того, чтобы легче и эффективнее контролировать выплавку стали.

Специалисты считают, что для возвращения цен на железную руду в Китае к июльским максимумам (что наверняка приведет к росту и на глобальных рынках) можно, например, вернуть программу поддержки всей китайской экономики, а также начать пополнять запасы стали в преддверии зимней Олимпиады, которая пройдет в начале следующего года в КНР.