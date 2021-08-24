Акции дня: бумаги «Газпрома» бьют рекорды

Акции компании «Газпром» обновили рекорд по стоимости с 2008 года. За дневную сессию на Мосбирже во вторник, 24 августа бумаги подорожали до 301 рубля за акцию. К концу дневных торгов стоимость опустилась до 298,29 рублей (+0,20%).

Последний раз в таком диапазоне акции компании стоили летом 2008 года. Таким образом впервые за 13 лет стоимость бумаг превысила 300 рублей. По мнению экспертов, привлекательности акциям добавляет высокая стоимость газа в Европе: во вторник газ подорожал до 560 долларов за 1 тыс. кубометров. Также решение вопроса по газопроводу «Северный поток-2». Ранее «Газпром» объявил о планах уже в 2021 году поставить по газопроводу 5,6 млрд кубометров газа. В июле власти США заявили о готовности прекратить санкционную войну против российского газопровода, а Германия взяла обязательство добиться продления соглашения Москвы и Киева по транзиту газа до 2034 года.

Индекс Мосбиржи поднялся на +0,15% до 3888,87 пунктов. Индекс РТС вырос на +0,66% до 1660,9 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:01 мск стоила 71,04 доллара за баррель (+3,33%). Российская валюта укреплялась – 73,75 рублей за доллар.