«АвтоВАЗ» планирует начать производство электромобилей в 2027 году

Президент компании «АвтоВАЗ» Николя Мор заявил, что надеется запустить производство электромобилей Lada в 2027-2028 годах, сообщает «Прайм».

«Мы надеемся, что Lada начнет производство электромобилей в 27-28-м году. Это те планы, которые мы будем обсуждать с правительством, как это можно реализовать», — сказал Мор во время выступления на московском международном форуме автомобилестроения IMAF-2021.

23 августа «Эксперт» писал, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта, согласно которой к 2024 году в России планируется выпустить не менее 25 тыс электромобилей и открыть более 9 тыс зарядных станций для них.

«В документе сформулированы первоочередные задачи для формирующейся отрасли. В их числе – развитие производственной базы, наращивание технологических компетенций, выведение на рынок принципиально новых продуктов и создание современной инженерной и транспортной инфраструктуры. Также подчёркивается необходимость совершенствования регуляторной среды. В частности, планируется разработать порядок проектирования парковочных пространств для электротранспорта, актуализировать ряд технических регламентов и документов в сфере стандартизации», – сообщает сайт правительства.

Для поддержки производства и стимулирования спроса на электромобили они будут включены в программы льготного кредитования и лизинга, а со следующего года планируется запустить эксперимент по свободному проезду электромобилей по платным дорогам. Кроме того, производителям электротранспорта и аккумуляторов будут доступны субсидии на софинансирование затрат, связанных со строительством заводов, а также специальные инвестиционные контракты. На аналогичную поддержку смогут рассчитывать и производители водородных топливных элементов.

Реализация концепции рассчитана на два этапа. По итогам первого (до 2024 года) будет подготовлена база для массового производства электромобилей. По итогам второго (2025–2030 годы) их выпуск должен достичь 10% от общего объёма производства транспортных средств в стране. Всего же, как ожидается, в процессе формирования новой отрасли будет создано не менее 39 тыс. высокопроизводительных рабочих мест.

19 августа «Эксперт» сообщал, что «АвтоВАЗ» с 23 августа приоставливаетработу на всех трех линиях по производству автомобилей завода в Тольятти из-за проблем с поставками электронных компонентов Bosch.

«АвтоВАЗ вынужден изменить график производства на рабочую неделю, начинающуюся 23 августа. Из-за продолжающейся нехватки поставок электронных компонентов Bosch все три линии по производству автомобилей завода в Тольятти будут остановлены на протяжении всей недели», – говорится в сообщении компании.

Три из пяти дней простоя предприятия будут считаться отпуском, перенесенным с декабря, а остальные два рабочих дня будут оплачены в размере 2/3 от средней заработной платы.

Однако завод «Lada Ижевск», использующий для сборки моделей Lada Vesta иные компоненты, продолжит работать в штатном режиме. «Некоторые подразделения по производству автокомпонентов в Тольятти будут работать по особому графику для обеспечения поставок в Ижевск и другим клиентам», — говорится в сообщении.