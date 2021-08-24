ЧТЗ показал бульдозер с электро-«автоматом»

ООО «Челябинский тракторный завод – УРАЛТРАК» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») показал новые виды гражданских дизельных двигателей для специализированной техники, прототип гусеничного экскаватора и новый бульдозер Б11Э с электромеханической трансмиссией, сообщили 24 августа на «Портале машиностроения» со ссылкой на пресс-службу завода.

Образцы были представлены на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021», который проходит с 22 по 28 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в подмосковной Кубинке.

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Среди новых образцов дизельных двигателей для специализированной техники: двигатель В-31МФ (мощностью до 710 л.с.) и В2Ч 8.2/7.8 (мощностью до 24,5 л.с.). Они имеют широкое применение. Такие двигатели можно установить на сельскохозяйственную и строительную технику, дизель-генераторные установки, сварочные аппараты и другое оборудование.

На выставке также представлен прототип малогабаритного одноковшового гидравлического гусеничного экскаватора ЭО112М.01. Он продемонстрирован впервые.

Гусеничный экскаватор предназначен для разработки траншей, приямков, котлованов, погрузки сыпучих и мелкокусковых материалов, а также для других работ в строительстве, коммунальном хозяйстве и иных отраслях.

Также модельный ряд ЧТЗ расширился за счет опытной модели гусеничного бульдозера Б11 на электромеханической трансмиссии. Он оснащен дистанционным управлением. Вскоре завод запустит Б11Э в серийное производство.

«В качестве основных преимуществ бульдозеров с электромеханической трансмиссией – уход от трущихся элементов трансмиссии, минимальное техническое обслуживание, высокая маневренность и меньший расход топлива (до 20% по отношению к серийной машине ЧТЗ)», — говорится в сообщении ЧТЗ.

Электромеханическая трансмиссия — одно из перспективнейших направлений, над которым сегодня работают основные мировые производители строительной техники, добавили в пресс-службе.

«ЧТЗ — единственное предприятие в России, имеющее опыт более 30 лет по проектированию и производству бульдозеров с электротрансмиссией, — рассказал Expert.ru учредитель «Болотин и партнеры. Индустриальный консалтинг», основатель машиностроительного концерна «Тракторные заводы» Михаил Болотин. — Учитывая общий тренд на электромашины, пользователь уже не боится “электрического замыкания в кабине”».

Безусловно, расширение линейки продуктов — подход верный, отметил Болотин. В данный момент ЧТЗ выпускает бульдозерно-рыхлительный агрегат ДЭТ-400Б1Р2 на базе промышленного трактора ДЭТ-400 тягового класса 25 с электромеханической трансмиссией.

«Несмотря на ряд преимуществ перед механической трансмиссией, более корректно было бы сравнивать с гидростатической трансмиссией (ГСТ), — отметил Болотин. — На этом этапе развития ПО и элементной базы силовых преобразователей, остро стоит вопрос стоимости и надежности».

Посетители форума также увидели еще одну новинку — колесный фронтальный погрузчик ПК-55. Его эксплуатационная мощность 180 л.с., погрузчик способен поднимать грузы до 5,5 т. Техника предназначена для выполнения землеройных работ‚ погрузки и переработки разнородных материалов: различных видов грунтов и горных пород‚ угля‚ песка‚ щебня‚ металлической стружки‚ древесной щепы‚ камней и т. д.‚ а также сельскохозяйственной продукции.

«Погрузчик может самостоятельно перерабатывать грунты (производить отсыпку земляных насыпей‚ валов)‚ работать в бульдозерном режиме: производить планировку площадок и отрывку неглубоких котлованов», — говорится в сообщении на сайте завода.

Погрузчик гораздо меньше по габаритам и более легкий по весу, чем экскаватор, поэтому может поднимать большую массу груза. Кроме того, он более маневренный.

Последние разработки ЧТЗ можно будет увидеть также на выставке «СтройДорЭкспо», которая пройдет с 15 по 17 сентября на территории аэродрома Калачево в Челябинске.