Фрахт в ударе: цены на перевозку морем бьют рекорды

Индекс Балтийской биржи Baltic Dry вырос в понедельник, 23 августа, на 1,3% и достиг отметки 4147 пункта, что стало максимальным показателем с середины 2010 года. Рост индекса продолжается уже десятую сессию подряд: его поддерживают общее увеличение спроса на сырьевые товары и ограничения поставок из-за распространения коронавируса, особенно в Китае.

Индекс Baltic Dry служит ориентиром для определения цен на транспортировку основных видов сырья морским путем. Индикатор представляет собой совокупность трех субиндексов, которые измеряют возможности сухогрузов различных размеров: Capesize (обычно перевозят железную руду или уголь массой около 150 тыс. тонн); Panamax (грузы угля или зерна массой от 60 до 70 тыс. тонн); и Supramax, грузоподъемностью от 48 до 60 тыс. тонн. Индекс учитывает 23 различных маршрута доставки угля, железной руды, зерна и многих других товаров.

Как пишет Trading Economics, субиндекс Capesize в начале недели вырос на 2%, до почти 12-летнего максимума в 6114 пунктов, Panamax поднялся на 0,6%, до самого высокого показателя за пять недель в 3809 пунктов, а Supramax — на 27 пунктов, до нового рекордного максимума 3303 пункта.

Дефицит, аритмия и дисбаланс как драйверы цен

Стремительный рост тарифов на морские грузовые перевозки в 2020 и 2021 году обусловлен рядом факторов, объясняет преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. Первым стал рост спроса на перевозки между США и Китаем, что привело к дефициту контейнеров и судов сначала на этом направлении, а потом и по всему миру. Во-вторых, в ноябре Китай ввел новые требования на ввоз грузов, увеличившие время их оформления и сказавшиеся на доступности контейнеров.