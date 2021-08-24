Ответ России на американский «сланец»

Россия относится к освоению северных месторождений нефти и газа приблизительно так же, как США относились 20 лет назад к добыче сланцевых нефти и газа, т.е. как к средству, которое поможет изменить соотношение сил на мировом рынке углеводородов в свою пользу.

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Краеугольным камнем северных амбиций Москвы является проект «Восток Ойл», которым занимается нефтяной гигант «Роснефть». Проект состоит из разведки и освоения нескольких крупных месторождений нефти и газа. Ресурсный потенциал «Восток Ойла» составляет более 6 млрд тонн легкой малосернистой нефти, которая превосходит по своим качествам нефть марки Brent, пишет Oil Price (ОР).

«Роснефть» сейчас ведет переговоры с рядом инвесторов, которые изъявили желание участвовать в осуществлении многообещающего проекта, где бизнес идет рука об руку с геополитикой.

Проект объединит огромные запасы углеводородов, расположенные на севере Красноярского края, из Ванкорской группы, включая самые крупные месторождения: Сузунское, Тагульское, Лодочное и Ванкорское. После выхода на полную мощность он будет давать до 100 млн тонн (845 млн баррелей) нефти в год, т.е. приблизительно более 2 млн баррелей в сутки.

С учетом того, что сейчас Россия без особого труда добывает как минимум 11 млн барр./сут, «Восток Ойл» позволит увеличить добычу до 13-14 млн барр./сут. Это более или менее соответствует прогнозам для американской «нефтянки» на следующие пять лет и значительно превышает реальный объем добычи Саудовской Аравии, который составляет в среднем за полвека (1973-2021 годы) 8,162 барр./сут.

В значительной мере для перевозки этой нефти, а также и нефти и газа из других северных месторождений, в первую очередь, в Китай воссоздавался Северный морской путь (СМП).

Недавно о начале работы над проектом «Восток Ойл» президенту Путину доложил Игорь Сечин. Главный исполнительный директор «Роснефти» сообщил, что проект включает в себя, кроме нефтегазовой инфраструктуры, строительство двух аэропортов, порта и 15 промысловых городков.

Важную роль в освоении северных углеводородных богатств играет и компания «Газпром нефть», нефтяное подразделение «Газпрома» и третья по объемам нефти добычи компания в России. В июле прошлого года она отправила в Китай по СМП первый танкер со 144 тыс. тонн нефти марки «Новый порт». В Европу суда с грузами пошли раньше, чем в восточном направлении.

В прошлом году «Газпром нефть» объявила о создании нового совместного предприятия с Royal Dutch Shell, которое будет добывать нефть и газ в основном на лицензионных участках Лескинский и Пухуцяяхский, расположенных на полуострове Гыдан.

Пекин и Москва подписали соглашение о китайских инвестициях приблизительно на 400 млрд долларов сроком на 30 лет в 2014 году. На эту сумму российская сторона должна поставлять ежегодно в среднем по 38 млрд м³ газа по газопроводу «Сила Сибири». Всего же по контракту представляющий Россию «Газпром» должен поставить China National Petroleum Corp. свыше 1 трлн кубометров газа.

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Соглашаясь с экономической целесообразностью соглашения, на Западе обращают внимание на его политическую составляющую. Именно газ для Китая, который «Газпром» начал поставлять в 2018 году, позволил ему относительно безболезненно работать в условиях американских санкций. Соглашение также открыло путь для многомиллиардных китайских инвестиций в российский энергетический и транспортный сектора.

Кроме Royal Dutch Shell, имеющей крупный пакет акций в проектах «Газпром нефти» на Гыданском полуострове, можно назвать японские компании Mitsui, Japan Oil Gas и Metals National Corporation, инвестировавшие большие средства во вторую очередь проекта «Новатэка» «Арктик СПГ 2». Это одно из многих доказательств того, что нефтяной бизнес, когда возможно, идет независимо ни от чего своим путем.

Что касается финансирования проекта «Восток Ойл», то, кроме очевидных китайских кандидатов, на роль инвесторов, сообщает ОР, в нем могут претендовать нефтегазовые компании из самых разных стран, включая Индию.

Первые инвесторы уже есть. 10% акций в прошлом году купила торговая компания Trafigura, работающая с нефтью и нефтепродуктами. Имеется также, как сообщила в июне пресс-служба «Роснефти», подписанное «Роснефтью» и консорциумом по главе с крупнейшим в мире нефтетрейдером, швейцарско-нидерландской Vitol письмо о готовности продать 5% акций в проекте «Восток Ойл».

«Роснефть», по данным Expert.ru, продолжает работать с тремя заинтересованными группами по продаже долей в проекте. Одна группа - это коммерческие трейдеры. Вторая группа - это международные игроки, интегрированные нефтегазовые компании. И третья группа – это национальные компании.