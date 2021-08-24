Палладий упал и лежит в коридоре

В конце прошлой недели, 20 августа, стоимость палладия резко упала. Металл обновил пятимесячный минимум, подешевев на 1,6%, до 2275 долларов за тройскую унцию. Таким образом, недельное падение цены на палладий составило 14%. Причинами тому стали как рыночные обстоятельства, так и падение глобального спроса.

Статьи по теме: Золото дешевеет, но не сдается Платина падает и поднимается – и снова падает

В последние месяцы активно снижались цены на все драгоценные металлы, за исключением палладия. Как подсчитал «КоммерсантЪ», с начала лета по середину августа золото потеряло в цене более 8%, платина и серебро упали на 15—17%, а палладий подешевел только на 6%. Теперь, напротив, стоимость других драгметаллов изменяется незначительно (в пределах 3%), и палладий, по сути, догоняет «коллег по цеху».

Что же касается глобального спроса, то здесь на первое место вышли опасения инвесторов в отношении автомобильной промышленности (палладий активно применяют в автомобилестроении, химической промышленности, а также в производстве электроники). Пандемия коронавируса сильно повлияла на темпы роста мировой экономики и продажи техники, снизив спрос в целом. И сейчас, когда штамм «дельта» активно распространяется по всему миру и особенно в Азии, новости об этом, конечно же, влияют на мировые рынки. Toyota Motor, например, уже сообщила, что сократит производство автомобилей в сентябре на 40%.

Пробивая февральское дно

Цены на палладий опустились ниже 2300 долларов за унцию, пробив уровень февраля 2021 года, отмечает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Брокер» Оксана Лукичева. То есть, с момента перед аварией на шахтах «Норникеля», случившейся в результате подтопления. Это означает, что после провала последних месяцев нормальное обеспечение рынка металлом со стороны компании восстановилось. «Норникель» обеспечивает около 40% мировых поставок палладия, и возобновление объемов — основной мотив для снятия спекулятивного напряжения на рынке.

Со стороны спроса также есть некоторые моменты, которые способствуют падению цен на палладий, отмечает Лукичева. Это, в первую очередь, снижение спроса со стороны автомобильной промышленности — как за счет снижения производства автомобилей, так и в связи с постепенным переходом на платину. Этот процесс будет оказывать давление на цену палладия в ближайшие месяцы. Поэтому, считает эксперт, коррекция вверх возможна, но восстановление цены до уровня 3000 долларов за унцию маловероятно.

Между тем, во вторник, 24 августа, цены на палладий на утренних торгах демонстрируют умеренно позитивную динамику, прибавляя +0,4% и расширяя территорию роста с начала этой недели до +6,4%, с 2262 до 2420 долларов за тройскую унцию. Но этот двухдневный рост пока является лишь коррекционным отскоком на фоне обвального падения котировок палладия на 14,2% в течение недели с 16 по 20 августа, отмечает старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Поводы для ухудшения конъюнктуры палладиевого рынка накапливались с начала нынешнего августа, когда начали публиковаться разочаровывающие макроэкономические данные по крупнейшей экономике в Азии, напоминает Розман. В Китае в июле индекс деловой активности в производственном секторе (PMI от Caixin) неожиданно сократился с 51,3 до 50,3 пункта — минимального значения с апреля 2020 года. Затем до минимального с сентября 2020 года уровня упали темпы роста промышленного производства — с 8,3% г/г в июне, до 6,4% г/г в июле. И, наконец, рост объема розничных продаж в Китае в июле замедлился с 12,1 г/г до 8,5% г/г.

Для палладия замедление главной производственной фабрики мира критично, поясняет Розман. 90% потребления этого металла приходится именно на промышленность, в основном — автомобильную. Поэтому, когда худшие опасения начали подтверждаться сообщениями от автопроизводителей (Volvo остановил производство в Швеции на 7 дней, Nissan объявил об остановке выпуска автомобилей на заводе в США до сентября, Toyota планирует сократить объем производства на 40% на весь сентябрь) стало понятно, что цены на палладий ждет снижение.

Не хватало только триггера для движения цен на рынке. Таким триггером стал стал рост вероятности более раннего сворачивания ФРС программы покупки облигаций на 120 млрд долларов в месяц. На фоне замедления мировой экономики сокращение монетарных стимулов увеличивает риски еще большего торможения экономического роста, и палладий, конечно же, отыграл свои фундаментальные поводы на фоне распродаж рисковых активов на прошлой неделе.

Палладий замер в ожидании Джексон-Хоула

Очевидно, что макроэкономическая слабость, которая становится все более заметной, — не локальное явление, полагает Александр Розман. В понедельник, 24 августа, вышли данные по деловой активности в производственном секторе Австралии, Японии, Еврозоны, Великобритании, США — и везде в августе фиксируется достаточно серьезное замедление, свидетельствующее, что фундаментальная слабость палладия сохранится. Вопрос только в том, когда появится новый триггер, способный спровоцировать очередную волну распродаж рисковых активов, вместе с которой цены на палладий спустятся еще на одну ступень ниже.

На этой неделе главный рыночный триггер — симпозиум в Джексон-Хоуле 26-28 августа, где как ожидается ФРС проявит мягкость и не станет объявлять сроки сворачивания программы покупки облигаций. Если все так и произойдет, у палладия появится возможность расширения отскока к зоне сопротивления 2550-2650 долларов за тройскую унцию, прогнозирует эксперт. Пойти выше ценам не позволит макроэкономический негатив.

А вот если американский регулятор удивит рынки, объявив о сроках сворачивания стимулов, то для палладия это станет триггером еще одной волны падения к зоне поддержки 2100-2200 долларов за тройскую унцию. Падать ниже и с технической, и с фундаментальной точки зрения очень сложно — все же на рынке палладия сохраняется дефицит предложения в 0,9 млн унций.

В качестве краткосрочных технических ориентиров в среднесрочной развилке между ростом к 2550-2650 долларам и снижением к 2100-2200 долларам за тройскую унцию можно отметить границы локального торгового коридора 2350-2450 долларов, считает Розман. С учетом относительно позитивных настроений на глобальных рынках сегодня, 24 августа, цены на палладий почти наверняка попробуют подняться поближе к 2450 долларам. Однако по-настоящему важным сигналом к началу среднесрочного движения станет пробой одной из границ локального торгового коридора 2350-2450 долларов, которого логично ожидать к концу это недели, когда начнется симпозиум в Джексон-Хоуле.