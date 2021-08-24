Польша отгородится забором от Белоруссии

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в интервью радиостанции Polskie Radio заявил о намерении построить забор вдоль границы с Белоруссией высотой 2,5 метра, сообщает Deutsche Welle.

Таким образом Польша пытается защититься от наплыва нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, Африки и Афганистана, которые пересекают польско-белорусскую границу.

По словам Блащака, инженеры вооруженных сил Польши уже спроектировали заградительное сооружение. Его возведение будет осуществляться военнослужащими. Дату начала строительства министр не назвал.

По словам Блащака, в ближайшее время к границе с Беларусью, протяженность которой превышает 400 километров, будут переброшены еще тысячи солдат. В настоящее время там уже размещены около тысячи польских военных.

В июле вдоль участка протяженностью в 130 километров была протянута колючая проволока. Забор должен стать вторым заградительным барьером.

24 июля «Эксперт» сообщал, что Литва приостановила строительство заграждения на границе с Белоруссией из-за нехватки колючей проволоки. Работы начались две недели назад в ответ на резкий рост нелегальной миграции. Министр внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс обратился к другим странам Евросоюза с просьбой о поставке проволоки, сообщает издание BNS.

«В Литве не производят колючую проволоку такого диаметра. Сейчас мы ищем страны, у которых могли бы купить ее. Ближайшая страна — Польша, но Польша также разместила заказ на охрану своей границы», — заявил Абрамавичюс.

Военнослужащим Литвы удалось установить пока только 1,5 км проволочной стены.

Позже стало известно, что Эстония выразила готовность передать Литве 100 км колючей проволоки. Ограждение планируется установить на участках границы протяженностью около 550 км. На его строительство выделено €4,8 млн.

Министр иностранных дел республики Габриэлюс Ландсбергис в телефонном разговоре с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем призвал Евросоюз подключиться к поиску решения проблемы наплыва нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, проникающих через белорусско-литовскую границу. С начала года там были задержаны 2 470 нелегалов, что в 30 раз больше, чем за весь 2020 год.

Ранее Expert.ru сообщал, что 2 июля правительство Литвы объявило режим общенациональной чрезвычайной ситуации в связи с усиливающимся потоком нелегальной миграции. Через несколько дней премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните анонсировала строительство стены на границе с Белоруссией.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на это ответил, что Минск больше не будет сдерживать поток приезжающих в ЕС, потому что из-за санкций на это не хватает ни денег, ни сил.