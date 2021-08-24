Государство готово возместить до 70% затрат разработчикам искусственного интеллекта

Для стимулирования развития в России технологий искусственного интеллекта правительство готово поддержать разработчиков аппаратно-программных комплексов федеральными субсидиями, сообщается на официальном сайте Правительства РФ. Предполагается, что они могут покрывать до 70% затрат, но сумма не превысит 3 млрд рублей.

Государственное субсидирование смогут получить проекты, которые будут реализованы в течение ближайших шести лет. В год бюджетная поддержка может составить 500 миллионов рублей, за весь период в сумме они и дадут три миллиарда.

При этом правительство ставит условие ее получателям: они должны дать гарантии, что выручка от реализации созданных ими продуктов составит не менее двух размеров полученной субсидии.

Средства, полученные от государства, можно будет потратить на «исследования и разработку продукции, оплату труда сотрудников, оснащение и создание высокотехнологичных рабочих мест, изготовление прототипов АПК и их пилотных партий», — говорится в информационном сообщении на сайте Правительства. Но разработчики должны предусмотреть возможность применения новых программ в «различных высокотехнологичных отраслях экономики».

Субсидии будут выделяться на конкурсной основе.

В нынешнем году на субсидии планируется потратить 1,5 млрд рублей (то есть, при условии получения максимально возможной суммы, средств хватит на субсидирование трех компаний).

Ранее в рамках программы по развитию электроники и радиоэлектроники было направлено 300 млн рублей на поддержку компаний-производителей микросхем для платежных карт «Мир». Еще 3 млрд рублей было выделено на субсидирование разработчиков электронных компонентных баз, которые широко используются в производстве автомобилей, бытовой техники, нейропроцессоров и систем с искусственным интеллектом. Всего на развитие радиоэлектронной промышленности в 2021 году планировалось выделить 144 млрд рублей.