Правительство РФ хочет снизить стоимость транспортировки продовольствия

Вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко поручила министерствам совместно с представителями бизнеса проработать меры по снижению цен на услуги по перевозке продуктов в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.

«В связи с появлением информации о росте стоимости автоперевозок от 20 до 50% Виктория Абрамченко поручила Минтрансу, Минпромторгу и Минсельхозу России совместно с представителями бизнеса проанализировать текущую ситуацию и проработать меры решения проблем с логистикой и по снижению цен на транспортные услуги», – говорится в сообщении пресс-службы.

18 августа «Эксперт» со ссылкой на «Коммерсантъ» сообщал, что министерство сельского хозяйства России изучает рост цен на автоперевозки продовольствия и сложности с наличием транспорта. Чиновники ведомства анализируют информацию о ситуации у поставщиков молока, мяса, овощей, сладостей, рыбной продукции и намерены найти решение совместно с Минпромторгом и Минтрансом. Директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Максим Титов направил запрос в Национальный союз производителей молока, Национальную мясную ассоциацию, Ассоциацию предприятий кондитерской промышленности «Асконд», Рыбный союз, Картофельный союз и др.

Издание сообщало, что «Асконд» оценивает увеличение стоимости транспортировки на внутренних направлениях на 10–15%, а на международных – от 24% до 160%. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин считает, что в среднем перевозки подорожали на 10–11% год к году. А исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников говорит, что по ряду направлений отмечается увеличение стоимости перевозки минимум на 20–30% к уровню прошлого года, а в отдельных случаях — в два раза, что связано в том числе с дефицитом рефрижераторного транспорта и нехваткой водителей из стран СНГ на фоне пандемии.