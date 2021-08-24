Путин подписал указ о выплате 10 тыс рублей отдельным категориям пенсионеров

Президент России Владимир Путин подписал указ «О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию», сообщает сайт Кремля.

«Произвести гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся по состоянию на 31 августа 2021 г. получателями пенсий, которые назначены в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468–I «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей», единовременную денежную выплату в размере 10 000 рублей», – говорится в указе президента.

Выплата 10 тыс рублей будет осуществлена в сентябре 2021 года органами, осуществляющими соответствующее пенсионное обеспечение, без подачи гражданами заявления о единовременной денежной выплаты. Получение единовременной денежной выплаты не учитывается при определении его права на получение иных выплат и при предоставлении ему мер социальной поддержки.