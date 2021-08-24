«Роснефть» намерена выплатить рекордные промежуточные дивиденды

Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 18,03 рубля на акцию, сообщила пресс-служба компании. Таким образом, общая сумма средств, которая будет направлена акционерам, составит 191 млрд рублей.

Выплатить их позволила рекордная прибыль, полученная «Роснефтью» за первое полугодие текущего года и более чем в 2,5 раза превысившая чистую прибыль компании по итогам всего 2020 года.

На выплату промежуточных дивидендов будет направлено 50% от консолидированной чистой прибыли компании по МСФО за первое полугодие 2021 года, составившей 382 млрд рублей. Решение о выплате будет принято на внеочередном Общем собрании акционеров НК «Роснефть», которое состоится 30 сентября в форме заочного голосования. Реестр на получение дивидендов будет закрыт 11 октября.

«Роснефть» — одна из наиболее надежных и перспективных компаний на российском рынке, комментирует рекомендацию Совета директоров инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суворов. По его мнению, то, что компания из года в год выплачивает промежуточные дивиденды, несомненно, привлекает инвесторов к ее ценным бумагам и соответствует лучшим мировым практикам. С декабря 2017 года, когда была утверждена фундаментальная стратегия компании до 2022 года, стоимость ее акций выросла более чем на 85%, обращает внимание эксперт.

Он напоминает также, что коэффициент выплаты дивидендов у «Роснефти» один из самых высоких в отрасли — 50%. Учитывая последние результаты, а также то, что российская нефтяная компания платит дивиденды дважды в год, эксперт ожидает, что ее дивидендная доходность по итогам 2021 года будет выше 10%. Это очень хороший показатель, который превосходит среднерыночные значения, считает Суворов.

Эксперт Торгово-промышленной палаты Дмитрий Полохин согласен, что новость от «Роснефти» является позитивным событием для инвестиционного сообщества.

«Хочется особо отметить, что рекомендованные Советом директоров “Роснефти” выплаты на уровне 18,03 рубля за ценную бумагу являются для промежуточных дивидендов компании рекордными», — отмечает Полохин. Он отмечает, что перспективы «Роснефти» позитивно оцениваются крупнейшими инвестбанкирами, по прогнозам которых стоимость ценных бумаг компании в среднесрочной перспективе может вырасти на 20-40%.

Среди важных факторов, которые выделяют инвесторы и аналитики, — снижение долговой нагрузки, генерация свободного денежного потока, растущие объемы добычи нефти, самые низкие в мире удельные затраты на добычу, реализация флагманского нефтяного проекта «Восток Ойл», который является одним из самых перспективных и экологичных в отрасли, подчеркивает Полохин.

В первом полугодии акции «Роснефти» стали одними из самых быстрорастущих на российском фондовом рынке, прибавив более 31%. При этом в начале июля стоимость ценных бумаг компании достигла рекордного уровня с момента проведения IPO в 2006 году — 586,95 рубля за ценную бумагу.

«Роснефть» сохраняет одно из лидирующих мест в мире в части удержания самых низких затрат на добычу, что обеспечит способность генерировать высокий СДП, отмечали весной в американском банке Goldman Sachs. Кроме того, снижение удельных объемов выбросов в сегменте разведки и добычи и возможность дальнейшего сокращения выбросов за счет утилизации попутного нефтяного газа увеличивают, по мнению аналитиков банка, относительное преимущество «Роснефти» по сравнению с некоторыми другими нефтяными мейджорами.

В марте Goldman Sachs поднял целевую цену ГДР «Роснефти» на 41% до 10 долларов, не только подтвердив рекомендацию «покупать», но и включив компанию в список наиболее предпочтительных объектов инвестирования в 2021 году.

Уже в апреле примеру GS последовали российские банки. В частности, «Газпромбанк» повысил целевую цену акциям «Роснефти» почти на 30% — до 10,1 доллара за бумагу. Аналитики банка отметили, что акции компании с начала года подорожали на 30% и обладают существенным — еще на 38% — потенциалом роста стоимости в связи с реализацией проекта «Восток Ойл».

Следом, в конце апреля, целевую цену акций компании повысила на 21% — до 9,8 доллара за ГДР — инвесткомпания «Атон». Это стало самым сильным повышением среди компаний нефтегазового сектора России. По мнению аналитиков «Атона», акции «Роснефти» имеют потенциал роста в размере 39% от текущих значений.

Повысили прогнозную стоимость ценных бумаг «Роснефти» и эксперты Sber CIB — на 23%, до 9,6 доллара за штуку. А в мае целевую стоимость акций «Роснефти» на 62% — с 500 до 810 рублей за бумагу — повысил Райффайзенбанк.

В июне, в рамках пересмотра целевых цен нефтегазового сектора повысил целевую цену бумаг «Роснефти» на 10% - до 9,9 долларов Bank of America Merrill Lynch, сохранив рекомендацию «покупать» и место в списке наиболее предпочтительных объектов инвестирования. С такой же рекомендацией в июле повысил целевую цену за глобальную депозитарную расписку «Роснефти» на 14% — с $9,2 до $10,5 — Morgan Stanley (при повышении в среднем по сектору — на 10%).

Агентство Bloomberg ожидает, что «Роснефть» нарастит свои возможности по генерации денежных потоков, а показатель EBITDA по итогам 2021 года может вырасти на 80%. Это позволит снизить долговую нагрузку компании и выплатить высокие дивиденды. (По итогам 2020 года уровень EBITDA «Роснефти» составил 1,2 трлн рублей.)