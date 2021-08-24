«Талибан» создает в Афганистане орган высшей власти

Журнал Foreign Policy со ссылкой на источники заявил, что движение «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) намерено сформировать совет из 12 человек для управления Афганистаном, сообщает «Интерфакс». По словам собеседников издания, в состав совета войдут некоторые «уступчивые члены бывшего правительства», чтобы новая администрация выглядела «приемлемой для международного сообщества».

В состав совета, по данным издания, войдут три самых влиятельных лица – лидер политического крыла талибов мулла Абдул Гани Барадар, сын основателя «Талибана» мулла Мухаммад Якуб и высокопоставленная фигура связанной с талибами террористической структуры «Сеть Хаккани» (запрещена в России) Халил Хаккани. Последний внесен в черные списки ООН и США, отмечается в публикации.

По информации от близкого к Барадару и Якубу источника, место в совете предполагалось предложить Ахмаду Масуду, который после захвата власти талибами возглавил силы сопротивления движению «Талибан» в провинции Панджер. Но, по мнению Foreign Policy, включение Масуда в состав совета маловероятно.

Руководство движения «хочет выглядеть как можно более инклюзивным», заявили различные источники. Неофициальные переговоры по формированию органа власти уже начались руководством талибов с координационным советом, созданным бывшим президентом Хамидом Карзаем и главой Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдуллой Абдуллой.

15 августа «Талибан» объявил, что установил полный контроль над Афганистаном. Талибы заявили, что входят в Кабул для предотвращения грабежей после того, как его покинули правительственные войска.

23 августа «Эксперт» писал о том, что движение «Талибан» заявило об окружении сил Фронта национального сопротивления Афганистана в провинции Панджшер (единственной провинции, которую не контролируют талибы).

Представитель «Талибана» Забихулла Муджахид в понедельник сообщил в соцсетях, что силы талибов окружили территорию, занимаемую бойцами сопротивления, однако при этом подчеркнул, что «Исламский Эмират пытается решить ситуацию мирно».

Ранее «Эксперт» сообщал, что движение «Талибан» направило своих боевиков к провинции Панджшер. Талибы заявили, что «местные власти отказались мирно передать контроль». По информации BBC, силы ополчения Панджшера насчитывают около 9 тысяч бойцов.

19 августа «Эксперт» писал о том, что руководитель военной группировки в Афганской провинции Панджшер Ахмад Масуд призывал Запад оказать им помощь оружием и боеприпасами для борьбы с движением «Талибан». «Соединенные Штаты и их союзники покинули поле боя, но Америка еще может стать "великим арсеналом демократии", как сказал Франклин Рузвельт, придя на помощь осажденным врагом британцам перед вступлением США во Вторую мировую войну. С этой целью я заклинаю друзей Афганистана на Западе вступиться за нас в Вашингтоне и Нью-Йорке, вступиться за нас перед Конгрессом и администрацией [президента США Джо Байдена], вступиться за нас в Лондоне, где я учился, и в Париже, где в честь моего отца весной этого года была названа аллея в саду на Елисейских Полях», – заявил Масуд.Он добавил, что к нему и вице-президенту Афганистана Амрулле Салеху в Панджшере присоединяются разочарованные в прежнем командовании солдаты армии Афганистана, в том числе из подразделений спецназа. «Что бы ни случилось, мои воины-моджахеды и я будем защищать Панджшер – последний оплот свободы Афганистана. Наша мораль нерушима. Из опыта мы знаем, чего нам ждать. Но нам нужно больше оружия, боеприпасов и снаряжения», – сказал Масуд.