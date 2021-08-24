Трассу Москва-Петербург приспособят для беспилотных грузовиков к 2024 году

Беспилотные грузовики могут появиться на трассе М-11 «Москва — Санкт-Петербург» уже к 2024 году, — рассказал министр транспорта России Виталий Савельев в эфире телеканала «Россия-24». Реализация проекта будет возможна при условии создания необходимой нормативной базы, а также при сотрудничестве бизнеса.

«Вполне реальный проект. Я очень надеюсь, что мы сможем его реализовать», — ответил министр на соответствующий вопрос. Также Савельев отметил, что Россия, как и ряд других стран, сейчас работает над возможностями использования беспилотных автомобилей и квадрокоптеров, речного, морского и даже железнодорожного беспилотного транспорта. «Но выиграет та страна, которая это сможет внедрить массово», — оценил он необходимость реализации проектов.

Напомним, что решение о том, что М-11 до 2024 года станет первым беспилотным логистическим коридором, было принято на Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года. «Соответствующее соглашение в первый день ПМЭФ-2021 подписано с ассоциацией "Цифровой транспорт и логистика" (ЦТЛ), предприятиями "КАМАЗ", "Национальные телематические системы" (НТС), СберАвтоТех, "Деловые линии", Globaltruck и "Первая экспедиционная компания" (ПЭК) и ведущим ритейлером страны X5 Group», — сообщил Минтранс на своем сайте.

«Беспилотники должны перевозить грузы, а не тестироваться только как "технологии ради технологий"», — комментировал решение заместитель министра транспорта Кирилл Богданов.

Оборудование трассы для движения автономных грузовиков предполагает создание специальных хабов, препятствующих въезду беспилотников в города. Также рассматривается возможность создания государственного центра управления трафиком беспилотников, который сможет во избежание аварий перенаправлять и останавливать автомобили.

Особое внимание Минтранс уделяет кооперации с другими странами в вопросах развития беспилотного транспорта. «Реализация комплекса инициатив позволит в 10 раз увеличить долю России в перевозках на маршруте Китай — Европа», — сообщалось на официальном сайте ведомства. Виталий Савельев также отметил важность совместимости российской и зарубежной нормативной базы в сфере беспилотников. По словам министра, это позволит водителям въезжать «в ту же Европу» на своих беспилотных автомобилях или брать их на месте в аренду.

По расчетам Минтранса, к 2030 году в беспилотные коридоры будет включено 19,5 тыс. км дорог (общая протяженность М11 – менее 700 км). На развитие автономного транспорта за это время планируют потратить более 800 млрд рублей. При этом по подсчетам НТИ "Автонет" 0,5 млрд рублей в год будет возвращаться в бюджет РФ за счет налоговых поступлений только по М-11.