Украинский пассажирский самолет угнали в Афганистане

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью «Общественному радио» сообщил, что в аэропорту Кабула неизвестные захватили украинский пассажирский самолет.

«В прошлое воскресенье наш самолет захватили другие люди. Они были вооружены, в том числе огнестрельным оружием. Во вторник у нас фактически украли самолет – он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев. Наши следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку нашим пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта», – сказал министр.

Кроме того, издание сообщает, что из Кабула вылетел третий украинский самолет, на борту которого находились 98 пассажиров и 5 членов экипажа.

До сих пор в Афганистане находится не менее 50 украинских граждан.

15 августа «Талибан» объявил, что установил полный контроль над Афганистаном. Талибы заявили, что входят в Кабул для предотвращения грабежей после того, как его покинули правительственные войска.