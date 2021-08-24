В Израиле выявили рекордное за полгода число инфицированных коронавирусом

В Израиле зарегистрировали максимальное за последние полгода число случаев инфицирования коронавирусом за сутки – свыше 9,8 тыс человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Times of Israel.

Самое высокое число случаев коронавируса за сутки в Израиле выявили в январе этого года, тогда показатель достиг 10 тыс. за сутки. Сейчас в стране болеют коронавирусом 72,5 тыс. человек, свыше 1,1 тыс. госпитализированы, и из них 678 в тяжелом состоянии.

20 августа «Эксперт» сообщал, что генеральный директор министерства здравоохранения Израиля Нахман Аш утвердил рекомендацию экспертной комиссии ведомства, которая предложила понизить минимальный возраст для вакцинации третьей дозой прививки от коронавируса компании Pfizer с 50 до 40 лет.

«Генеральный директор министерства здравоохранения Нахман Аш утвердил рекомендацию экспертной комиссии по вакцинации от коронавируса по введению третьей дозы прививки лицам в возрасте от 40 лет и старше, а также вне зависимости от возраста медицинским работникам, преподавателям, лицам, осуществляющим уход за пожилыми людьми, а также беременным женщинам», – сообщила пресс-служба министерства. Государственное израильское радио Kan сообщает, что крупные сети поликлиник Израиля уже открыли запись на вакцинацию третьей дозой прививки Pfizer для этих групп населения.

30 июля в Израиле начали делать третью инъекцию вакцины Pfizer жителям страны старше 60 лет, привитым не ранее чем пять месяцев назад второй дозой, а с 13 августа возраст был снижен до 50 лет. Вакцинация этим препаратом в Израиле началась 20 декабря прошлого года.

По данным Минздрава, к настоящему времени первую дозу получили 5,87 млн человек, вторую – 5,43 млн, третью – 1,2 млн. Две дозы вакцины получили 58% жителей страны.