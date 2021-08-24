В России число инфицированных коронавирусом за сутки опустилось ниже 19 тыс человек

За прошедшие сутки в России коронавирус подтвердили у 18 833 жителей России, сообщает оперативный штаб. Вчера, 23 августа, сообщалось о 19 454 случаях инфицирования. Вылечились за сутки от инфекции 18 636 пациентов, а скончалось 794 (вчера 776) человека.

По наибольшему числу зараженных на первое место вышла Московская область с 1125 случаями инфицирования, а Москва (1105) опустилась на второе место. На третьем месте по числу инфицированных находится Санкт-Петербург (600), на четвертом Свердловская область (521), а на пятом Ростовская область (483).

Всего за время пандемии в России 6 785 374 человека были инфицированы коронавирусом, вылечилось 6 053 503 человека, а общее число скончавшихся составило 177 614 пациентов.