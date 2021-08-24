Xiaomi впереди, Huawei отдыхает, в плюсе все равно китайцы

Следует признать, что в необъявленной войне, которую Дональд Трамп в свое время объявил китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei Technologies Co., верх все же взяли Соединенные Штаты. Особенно пострадал бизнес смартфонов Huawei, сообщает газета The Wall Street Journal.

Проблемами Huawei быстрее всех воспользовался один из главных его конкурентов как на китайском, так и на мировом рынках - компания Xiaomi Corp. Эта компания из Пекина не теряла времени даром. Она быстро заполнила оставленные Huawei позиции, действуя по традиционной в Поднебесной схеме: предлагая функциональные гаджеты, вполне сравнимые по качеству и возможностям с дорогими моделями конкурентов, но стоящие значительно дешевле.

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Недавно Xiaomi начала осваивать и дорогой сектор рынка смартфонов, но несмотря на это она остается в целом компанией, выпускающей бюджетные трубки. Например, её Mi11 Ultra по большинству характеристик не уступает самсунговской модели Galaxy S21, но стоит в США приблизительно на 400 долларов дешевле.

Расположенная в Шэньчжэ́не (у границы с Гонконгом) компания Huawei еще год назад была в мировых лидерах по продажам смартфонов, на её долю приходились 20% продаж. Однако многочисленные санкции США оставили компанию без важных чипов и операционного обеспечения. В результате продажи смартфонов Huawei во втором квартале упали более чем 80% (!) по сравнению с апрелем-июнем 2020 года.

Владельцы смартфонов Huawei вынужденно меняют их на трубки Xiaomi, потому что в связи с экспортными ограничениями в США они сейчас не имеют доступа ко многим услугам Google.

Да и «европейцы просто перешли с Huawei на Xiaomi»,- объяснил Нил Мостон из Strategy Analytics.

WSJ приводит такой пример: филиппинский студент Джон Майкл Аусейо в прошлом году решил отказаться от привычного Huawei. Он начал искать схожую по характеристикам трубку и пришел к выводу, что большинство из них стоит слишком дорого. В конце концов Аусейо купил приблизительно за 200 долларов Redmi Note 9, батарея которого может работать без подзарядки двое суток и который имеет четыре камеры.

В июне Xiaomi, по данным исследовательской компании Counterpoint Research, обошла Samsung Electronics Co. и стала на месяц мировым лидером по продажам смартфонов. По результатам второго квартала Xiaomi также обошла Apple Inc. и впервые стала вторым продавцом смартфонов на планете. Сейчас китайская компания уступает по продажам только южнокорейскому Samsung, но надеется обойти к 2025 году и его.

Наиболее впечатляют достижения Xiaomi в Старом Свете, где её доля выросла почти вдвое, до 24% по сравнению с тем же периодом времени прошлого года. Успешнее всего идут у Xiaomi дела на рынках, где очень большое значение имеет цена изделия. В Испании, например, два из каждых пяти смартфонов, т. е. 40% всех трубок, сделаны Xiaomi. Xiaomi, сообщает WSJ, также лидирует по продажам в Дании, Бельгии, России и на Украине.

Еще одна интересная особенность Xiaomi, которая, не исключено, тоже способствует популярности ее телефонов: в то время, как владельцы и главы подавляющего большинства крупных китайских компаний предпочитают держаться в тени и не распространяться о планах, гендиректор Xiaomi Лэй Цзюнь не скрывает амбициозных задач, стоящих перед его компанией. Он говорит, что сначала хочет навсегда сделать созданную им компанию мировым номером 2, затем в течение трех лет сбросить с пьедестала Samsung и стать мировым лидером по продажам смартфонов.

«Мы продаем больше всех смартфонов в Европе, — рассказал Лэй в начале августа. — Причем, мы стали первой китайской компанией, которой удалось это сделать». Он уверен, что Xiaomi по плечу сделать то же самое и на всей планете.

Взлет Xiaomi последовал за годами неторопливого роста. Столичная компания, правда, какое-то время был лидером по продажам смартфонов в КНР, но в 2013 году проиграла борьбу целому ряду китайских конкурентов, включая Huawei, и отошла на второй план. Так же, кстати, как сейчас Huawei, Xiaomi тоже попала в «черный список» президента Трампа, но пробыла в нем недолго. В отличие от еще вчера главного конкурента, Xiaomi удалось победить американские власти в суде.

Администрация Байдена уже намекнула на более взвешенное использование практики внесения тех или иных компаний в «черный список». Возможно, это даст надежду Huawei?