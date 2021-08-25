Африка присоединяется к космической гонке

Старожилам космической гонки следует готовиться к появлению нового молодого и амбициозного участника — Африки, пишет новостной портал Quartz. Главная причина растущего интереса африканских стран к космосу — стремительно растущий, особенно два последних года (главным образом из-за пандемии), спрос на доступ к интернету. Африканцы, так же, как и обитатели других континентов, тоже вынуждены сегодня работать дома, а без высокоскоростного и надежного интернета это невозможно.

Обеспеченность Африканского континента интернетом пока самая низкая на планете — всего лишь 39%, по данным SES Networks Africa. Но по словам вице-президента SES Кэролин Камайты, правительства африканских стран энергично занимаются обеспечением своих граждан доступом к сети.

Организация Smart Africa Secretariat, объединяющая 32 африканских государства, поставила перед собой цель: удвоить обеспеченность жителей Африки доступом к интернету с одновременным уменьшением к 2025 году стоимости связи благодаря, в основном, спутниковым системам (NTN).

Значительное оживление, наблюдаемое в последнее десятилетие на космическом рынке Африки, обеспечивается как правительствами, так и частным бизнесом, включая частных инвесторов с других континентов.

«В каждой стране есть в том или ином виде своя космическая программа, — говорит Кэролин Камайта. — У нас есть страны, которые уже строят собственные спутники».

Картина зимбабвийского художника Stary Mwaba «Одержимый космосом»

По состоянию на апрель 2019 года, Кения, Гана, Марокко, Египет, Алжир, Нигерия, ЮАР и Ангола вывели на земную орбиту в общей сложности 32 спутника, говорится в исследовании «Космическая промышленность Африки 2020». По данным аналитической и консалтинговой компании Space in Africa, страны континента уже потратили на строительство спутников свыше 4,5 млрд долларов. Космические программы существуют или находятся на стадии разработки в 21 из 54 африканских государств.

В частности, в июле 2021 года нигерийское космическое агентство (NASRDA) объявило конкурс на проект обеспечения к 2025 году 90% населения этой самой многонаселенной страны континента быстрым, надежным и дешевым интернетом. А первый южноафриканский частный оператор спутников MzansiSat объявил о планах обеспечить доступ к интернету всем 16 членам Сообщества развития Юга Африки (SADC).

В конце текущего — начале 2022 годов компания SpaceX Илона Маска начинает запуски спутников глобальной спутниковой системы Starlink, которая сможет обеспечить высокоскоростной и широкополосный доступ к интернету и жителям Африки. Starlink уже провел тестирование системы в ряде африканских стран. Параллельно обеспечением доступа африканцев к интернету займется компании SES Networks Africa со следующим поколением спутников O3b mPower — на первом этапе их планируется запустить 11.

Самыми перспективными странами для спутникового доступа к интернету, по словам Кэролин Камайты, являются Чад, Нигер и Мали — благодаря как своим размерам, так и сухопутному положению. Именно сухопутные страны, не имеющие доступа к подводным кабелям, испытывают наибольшие трудности в развитии доступа к глобальной сети. С другой стороны, именно они больше всего выиграют от появления в Африке спутникового интернета.

Так что спрос на космос в Африке есть, и спрос большой. Теперь дело за малым — его удовлетворением.

«Сейчас главная задача — исследовать финансовые модели, — говорит Камайта. — Успешнее всего у нас идут дела в тех странах, где в обеспеченности населения интернетом заинтересованы не только власти, но и коммерческие фонды, и частный сектор».

По ее словам, в Буркина-Фасо, например, SES предложила связать интернетом провинции. В Эфиопии компания наращивает мощности и дает молодежи базовые знания по установке и уходу за разными VSAT технологиями.

Конечно, Африка в космической гонке пока новичок, но перспективы у нее самые обещающие. Так, по данным Space in Africa, благодаря растущим инвестициям объем космического рынка континента превысит к 2024 году 10 млрд долларов.