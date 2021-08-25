Акции дня: трейдеры ждут высоких дивидендов «Акрона»

В лидеры торгов вышли акции производителя минеральных удобрений компании «Акрон». За торговую сессию на Мосбирже в среду, 25 августа бумаги подорожали на +6,86% до 6508 рублей за акцию. В течение сессии стоимость достигала 6678 рублей за бумагу.

Интерес трейдеров к бумагам возник на фоне ожидания решения о распределении прибыли прошлых лет, в том числе в виде дивидендов. Вопрос рассмотрят на внеочередном собрании акционеров 29 сентября. Согласно дивидендной политике, размер дивидендов «Акрона» должен составлять не менее 30% от чистой прибыли компании по МСФО. Ранее сообщалось, что компания планирует направить на «дивы» не менее 200 млн долларов за календарный год. По мнению аналитика инвесткомпании «Фридом Финанс» Александра Осина, выплаты могут стать рекордными и подразумевают доходность в районе 8%.

Индекс Мосбиржи снизился на -0,06% до 3886,64 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,44% до 1653,56 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:36 мск стоила 71,83 доллара за баррель (+1,10%). Российская валюта слабела – 74,02 рублей за доллар.