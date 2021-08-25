Американские военные базы медленно разваливаются

Постепенно разрушающаяся военная инфраструктура приводит к задержкам в ремонте техники, ограничивает радиус действия кораблей, авиации и наземной техники, способствуя их более быстрому износу и существенно снижая боеспособность американских вооруженных сил. Сенат США, тем не менее, недавно вновь отказался выделять деньги на ее модернизацию.

Между тем, пишет Business Insider (BI), одни только американские военно-воздушные базы нуждаются сейчас приблизительно в 30 млрд долларов для приведения их в порядок. В Пентагоне подсчитали, что если не принять срочные меры, то к 2050 году эта сумма утроится. Командование ВВС США уже пару лет назад признавало, что авиабазы быстро приходят в упадок, и что это все заметнее отражается на боеготовности американской военной авиации. Генералы сетовали, что инфраструктура нуждается в срочном ремонте, но уже как минимум два десятилетия из-за недостатка денег им приходится урезать средства, выделяемые на уход за взлетно-посадочными полосами, ангарами для самолетов и т.д.

Ничуть не лучше обстоят дела и в ВМФ США, где большие средства нужны для поддержания в надлежащем виде верфей, доков и прочей военно-морской инфраструктуры, которая за последнее десятилетие инфраструктура значительно деградировала из-за нехватки денег. Причем, отдельные объекты пришли в упадок настолько сильно, подчеркивает BI, что вплотную приблизились к точке невозврата — еще совсем немного, и их уже будет невозможно отремонтировать. В этом нет ничего удивительного, пишет издание: средний возраст военных сухих доков превышает сто лет, и ими, по словам начальника оперативного управления ВМФ, «слишком долго пренебрегали». Причем, доки не просто старые — их, к тому же, сильно не хватает. Это приводит к значительным задержкам при ремонте кораблей и существенно снижает боеспособность военно-морского флота на фоне быстро растущей военно-морской мощи Китая.

По данным Центрального контрольного управления (GAO), треть ангаров и инфраструктуры военно-морской авиации была построена в сороковые годы прошлого века. И сегодня как минимум в двух ангарах, построенных для хранения и ремонта самолетов времен Второй мировой войны, содержатся и ремонтируются новейшие истребители F-35.

Военной инфраструктурой, пишет BI, пренебрегали много десятилетий. Например, именно из этой статьи расходов военного ведомства по распоряжению Дональда Трампа не так давно взяли 8 млрд долларов на возведение стены на границе с Мексикой. Поэтому не приходится удивляться, что сейчас экономисты Пентагона оценивают дефицит средств, необходимых для ремонта и содержания военной инфраструктуры в надлежащем виде, как минимум в 135 млрд долларов.

Генералы указывают на то, что все последствия такого пренебрежительного отношения сейчас даже трудно оценить, потому что на поверхности только самые вопиющие и заметные. Например, хранение новейшей техники, стоящей многие миллионы, в устаревших и полуразрушенных зданиях и сооружениях приводит к многочисленным поломкам и, естественно, снижает боеспособность ВС США. Или еще: сегодня только один док, даже не говоря о его состоянии, подходит по размерам для нахождения в нем авианосцев класса «Форд».

Кстати, именно из-за дефицита доков ремонт военных кораблей в последние годы постоянно откладывался. В результате через несколько лет более полусотни их просто не смогут выйти в море, что приведет к одномоментному резкому снижению численности ВМФ США и самым негативным образом отразится на его боеспособности.

Пентагоновские генералы пытаются объяснить законодателям, которые исключили военную инфраструктуру из триллионного бюджета, предложенного президентом Байденом, что на ее ремонт все равно рано или поздно придется выделять деньги. И если это сделать не «рано», а «поздно», как происходит сейчас, то выделять придется в разы больше — если, конечно, Конгресс хочет, чтобы ВС США продолжали сохранять свое повсеместное присутствие на земном шаре.