DPD в России и Kramp запустили бесплатную доставку

Логистический оператор DPD совместно с интернет-магазином Kramp подарят клиентам бесплатную доставку сельскохозяйственной техники и товаров для животноводства. Об этом сообщила пресс-служба оператора.

Компании решили запустить бесплатную доставку в связи с круглыми датами: DPD отмечает тридцать лет на рынке России, а компания Kramp празднует 70-летний юбилей. Бесплатная доставка от DPD для клиентов интернет-магазина kramp.ru будет действовать в период с 25 августа по 5 сентября 2021 года по промокоду KD30NEW.

«Мы подготовили множество подарков и специальных акций, приуроченных к нашему юбилею. Одна из них с партнером — интернет-магазином Kramp. В преддверии сбора урожая спрос на доставку сельскохозяйственной техники и комплектующих заметно растет, поэтому сейчас предложение особенно актуально», — прокомментировал директор по маркетингу DPD в России Алексей Мерзляков.

По данным DPD, количество отправок в сельскохозяйственной отрасли в первом полугодии 2021 года выросло на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а вес отправленных грузов увеличился на 38%. Популярными направлениями доставки остаются Центральный, Сибирский и Уральский регионы. Кроме того, более 1400 тонн груза с начала года отправлено в страны ЕАЭС. Что касается доставки для интернет-магазина Kramp, то в 2021 году логистический оператор DPD уже перевез более девяти тонн запчастей.

«Наше долголетие стало возможным во многом благодаря клиентам, которые снова и снова выбирают нас в качестве партнеров. Важная составляющая предоставляемого нами сервиса — это доставка. Без качественной, быстрой доставки наши запчасти не попадут на поля. Мы с удовольствием, совместно с нашим новым партнером DPD, дарим клиентам промокод на бесплатную доставку, чтобы они смогли по достоинству оценить новый сервис», — отметила директор по e-commerce и IT-технологиям компании Kramp Елена Юсупова.