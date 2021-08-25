Экономика России достигла допандемического уровня

Допандемический уровень достигнут по большинству макроэкономических показателей в России, сообщает «Прайм» со ссылкой на секретариат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой со ссылкой на оценку Минэкономразвития.

В среду Голикова провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда в режиме видеоконференции. «Минэкономразвития был представлен доклад о развитии экономики и планах по созданию рабочих мест до конца 2021 года. По оценке министерства, по большинству макроэкономических показателей достигнуты допандемические уровни», — говорится в сообщении секретариата.

Кроме того, сообщается, что ВВП России по итогам июня достиг уровня четвертого квартала 2019 года, ожидается продолжение роста экономики. «Минэкономразвития был представлен доклад о развитии экономики и планах по созданию рабочих мест до конца 2021 года…. ВВП России по итогам июня достиг уровня четвертого квартала 2019 года», — говорится в сообщении.

13 августа «Эксперт» сообщал, что ВВП РФ во втором квартале 2021 года, по предварительной оценке Росстата, вырос на 10,3% к аналогичному периоду прошлого года и на 1,7% — к соответствующему периоду 2019 года. «Индекс физического объема ВВП во втором квартале 2021 года относительно соответствующего периода 2020 года, по предварительной оценке, составил 110,3%, относительно соответствующего периода 2019 года – 101,7%», — говорится в сообщении статистического ведомства.

По оценке Минэкономразвития, рост ВВП РФ во втором квартале в годовом выражении составил 10,1%. Министерство также отмечало, что в июне экономика достигла допандемийного уровня четвертого квартала 2019 года с исключением сезонности (данный показатель взят министерством для сравнения, поскольку динамика годовых показателей нерепрезентативна из-за низкой базы прошлого кризисного года).

Рост ВВП по итогам полугодия Минэкономразвития оценило в 4,6% к соответствующему периоду прошлого года.МЭР улучшило оценку динамики ВВП РФ на 2021 год: теперь ожидается рост на 3,8% вместо прежних 2,9%.Рост ВВП России более чем на 10% во втором квартале был ожидаем, поскольку именно в этот период произошел наиболее сильный спад российской экономики в прошлом коронавирусном году. По данным Росстата, в первом квартале 2020 года ВВП РФ вырос на 1,4% в годовом выражении, во втором квартале спад составил 7,8%, а в третьем и четвертом кварталах снижение замедлилось до 3,5% и 1,8% соответственно.