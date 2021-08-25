Нефть корректируется после резкого взлета

Цены на нефть, опускавшиеся на прошлой неделе в район 65 долларов за баррель, резко взлетели — в понедельник и вторник инвесторы отыгрывали новости, пришедшие из Мексиканского залива. Там, на нефтяной платформе Ku-Alfa, произошел пожар, обваливший суточную добычу сырья в Мексике примерно на четверть. В результате к вечеру вторника октябрьские фьючерсы на Brent выросли на 2,9%, до 70,74 доллара за баррель, а на WTI — на 2,7%, до 67,4 доллара.

Сегодня, в среду, 25 августа, утро для нефти начинается со снижения. Это и закономерная коррекция после сильного роста, и вновь усилившиеся опасения инвесторов в отношении распространения коронавируса, способного оказатьы давление на нефтяной спрос. В частности, в австралийском штате Новый Южный Уэльс суточный прирост заболеваний достиг нового рекорда — 919 случаев, Япония планирует расширить режим чрезвычайного положения на 8 префектур, а в Таиланде количество смертей от коронавируса превысило 10 тысяч, сообщил Bloomberg.

Куда качнет цены «ковид»?

На нефтяные цены в последние дни главным образом воздействуют две основные группы факторов, тесно связанных между собой, указывает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Это перспективы политики ФРС США и степень распространения штамма «дельта» в мире. Сильные данные по экономике США и намёки членов ФРС о приближении периода сворачивания денежных стимулов привели к росту доллара и ожиданиям сокращения спроса на сырьевые активы.

Параллельно во многих странах стали усиливаться ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. Казалось бы, это тоже должно оказать давление на нефтяные цены. Но рынок парадоксален, констатирует Гойхман. Именно рост пандемийных угроз делает перспективы прекращения стимулирующей политики ФРС более зыбкими и повышает вероятность её длительного продолжения. Так или иначе, главным событием текущей недели станет симпозиум центробанков в Джексон-Хоуле 26—27 августа: рынки ожидают, что риторика американского регулятора и его главы Джерома Пауэлла будет более мягкой, чем раньше.

Совокупность этих предположений и сам факт достижения котировками сильных уровней «поддержки снизу» подбросили цены в начале текущей недели выше 71 доллара. В среду движение вверх при открытии торгов было поддержано ночным выходом данных о снижении запасов нефти в США. Однако ралли всё же приостановилось в нерешительности на рубежах чуть выше 70 долл., поскольку цены «отработали» и факторы предыдущего падения, и драйверы текущего роста. В течение дня рынок будет ожидать официальных цифр запасов в США от Минэнерго, а конец недели пройдёт в русле месседжей из Джексон-Хоул.

Результаты симпозиума, очевидно, продолжат воздействовать на цены в ближайшие недели, говорит Гойхман. В целом, по его словам, тренд остаётся восходящим, а падение рынки восприняли как корректировку, после которой стоит покупать актив. С таких позиций при мягкости ФРС возможно продолжение подъёма цен к 73-74 долл./барр. в конце августа-начале сентября.

Всё определят американцы, мексиканцы и ОПЕК+

Цены на нефть пытаются закрепиться выше 70 долларов за баррель на фоне муссирования слухов о том, что на предстоящем симпозиумом ФРС в Джексон Хоуле регулятор может из-за угрозы распространения дельта-штамма коронавируса поставить на паузу сворачивание мер поддержки, указывает управляющая Санкт-Петербургским филиалом Промсвязьбанка Татьяна Крылова. Статистика от API, по ее мнению, также сыграла в плюс, показав, что запасы снизились по всем статьям: по нефти на 1,6 млн барр., по бензинам на 1 млн барр., по дистиллятам на 0,2 млн барр.

Сегодня в фокусе также статистика от Минэнерго США, указывает Крылова. Она может показать сходные данные, и таким образом поддержать сырье. Впрочем, в ПСБ не ждут, что спекулятивного импульса на ожиданиях комментариев ФРС будет достаточно для ухода нефти выше 70—71 долл./барр. Среднесрочно в банке смотрят на сырье скептически, отмечая риски по балансу и ухудшение экономической ситуации в Китае.

В свою очередь, аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Брокер» Оксана Лукичёва отмечает: из-за аварии на нефтяной платформе мексиканской компании Pemex, приведшей к множеству жертв среди работающего персонала и выведшей около 25% мощностей Мексики из эксплуатации, рынок может недополучать около 0,4 млн баррелей нефти в сутки до устранения последствий аварии. В связи с этим, полагает она, предстоящая в начале сентября встреча ОПЕК+ вызовет повышенное внимание и интерес рынка.

С учётом подвисания переговоров по иранской ядерной программе, ОПЕК+ может внести коррективы в принятое ранее решение увеличивать добычу на 0,4 млн баррелей в сутки с ежемесячным мониторингом баланса рынка нефти и возможным пересмотром решения в случае несоответствия рынку. Следующая встреча состоится 31 августа — 1 сентября. Учитывая вышеуказанные факторы, Лукичева ожидает, что до встречи ОПЕК+ рост цен на нефть может быть ограничен уровнем 70-72 за баррель.