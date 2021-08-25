Правительство: льготная программа «семейной ипотеки» продлена до конца 2023 года

Льготной семейной ипотекой до 6% годовых можно будет воспользоваться до 31 марта 2023 года. Ранее программа действовала только до 1 марта. Постановление об ее продлении на днях подписал председатель правительства Михаил Мишустин, говорится в информационном сообщении на официальном сайте кабмина.

«Чтобы обеспечить эти изменения, Правительство более чем в два раза увеличивает лимит средств на выдачу кредитов — до 1,7 трлн рублей», — сообщал ранее Мишустин. Продление срока действия программы на 10 месяцев позволит взять кредит дополнительно 90 тыс. россиянам, отмечал вице-премьер Марат Хуснуллин.

При этом сроки рождения ребёнка, наличие которого позволит воспользоваться программой, останутся прежними — с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года.

Вопреки опасениям, продление программы не должно вызвать роста цен на недвижимость, считают эксперты. «Вероятнее всего, уровень прайса на новостройки до конца года, как минимум, сохранится на текущем уровне», — прокомментировала ситуацию ТАСС партнер риелторской компании «Метриум» Мария Литинецкая. В период роста цен на строительные материалы (и, следовательно, удорожания жилья), льготная ипотека необходима рынку, чтобы не замедлить темпы строительства, добавляет другой эксперт, директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Семейной ипотекой с 1 июля могут воспользоваться все родители вне зависимости от количества детей в семье. Выданные средства можно потратить на строительство частного дома или покупку жилья. При этом необходимо внести первоначальный взнос в размере 15% стоимости недвижимости. Кредит можно взять на сумму до 12 миллионов в Москве, Санкт-Петербурге и их областях. Для всех остальных регионов максимальная сумма в два раза меньше — до 6 млн.