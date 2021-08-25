Против субсидирования и нелегальных майнеров

Ранее Правительство РФ поручило Минэкономразвития России подготовить доклад по разработке плана мероприятий для повышения прозрачности формирования и распределения перекрестного субсидирования, а также его постепенного снижения. В связи с этим, Ассоциация «Сообщество потребителей энергии» предлагает рассмотреть методы администрирования «перекрёестки» комплексно, с переходом от искусственного сдерживания роста к борьбе с его истинными причинами.



В Ассоциации уверены, что нарастающие темпы роста перекрестного субсидирования — одна из наиболее острых проблем, тормозящих развитие энергетики и промышленности в РФ. Механизм объясняет заместитель директора Ассоциации Валерий Дзюбенко:



«Для того, чтобы обеспечить снижение цен для одних категорий потребителей, за них доплачивают другие. Поскольку расходы энергетиков условно неизменны, то если регулятор административно снижает кому-то цену, энергетикам необходимо компенсировать их затраты. Получается, эти деньги берутся за счет увеличения тарифов для других потребителей. У одних дешевле, потому что у других дороже», — говорит эксперт.



Валерий рассказывает, что это явление появилось в 90-е годы, когда правительство щедро назначало всевозможные льготы в попытке продемонстрировать заботу о людях в неблагоприятной экономической ситуации. При этом эксперт замечает, что это явление характерно скорее для отсталых или развивающихся стран, которые перекладывают на промышленность дополнительные затраты, чтобы снизить тарифы для населения.



«Сама по себе эта практика порочна. Все эти льготы довольно условны, потому что компенсация этих расходов за счет предприятий и организаций приводит к тому, что промышленность перекладывает расходы в себестоимость товаров и услуг, цены растут, и человек, когда приходит в магазин за продуктами или промтоварами, отдает за них больше, чем экономит на электроэнергии», — объясняет Валерий Дзюбенко. Он также добавляет, что практические исследования не подтверждают эффективность этого механизма, потому что получение льгот не повышает мотивацию к энергосбережению а, напротив, «разжигает аппетиты» и приводит к расточительности.



Другая проблема заключается в том, что льготные тарифы на электроэнергию все чаще используются не в коммунально-бытовых целях, а в коммерческих: ими пользуются для производства криптовалют, лесодеревопереработки, слесарнопокрасочных услуг или услуг ремонта автотранспортных средств.



«Данные категории потребителей электроэнергии фактически используют льготные тарифы на электроэнергию для извлечения коммерческой выгоды, возлагая дополнительную финансовую нагрузку на коммерческие и бюджетные предприятия и организации», — подчеркивается в приложении к обращению Ассоциации.



Особенно остро сейчас стоит проблема нелегального майнинга в регионах. Накануне ее обсудили на Байкальском международном форуме партнеров. Иркутская область, как регион с одними из самых низких тарифов на электричество, привлекает внимание все большего количества нелегальных криптодобытчиков. Проблема в том, что производство криптовалют — очень энергозатратный процесс. Маскируясь под обычных потребителей, майнеры потребляют в десятки раз больше электроэнергии, чем обычные домохозяйства. К примеру, в поселке Плишкино в Иркусткой области есть единственная криптоферма, которая за один месяц расходует электричество 140 домохозяйств, что составляет более 20% всей электроэнергии, потребляемой в поселке.



Такая сверхнагрузка не только приводит к авариям, но и наносит удар по бюджету региона, так как за электроэнергию майнеры платят по обычному тарифу, а все дополнительные издержки ложатся на средний и малый бизнес, бюджетные учреждения.



Чтобы прекратить злоупотребление бытовыми тарифами в коммерческих целях, «Сообщество потребителей энергии» разработало ряд предложений, которые могут помочь решить проблему с перекрестным субсидированием.



Так, в Ассоциации предлагают, во-первых, дифференцировать тарифную группу «население» и исключить из нее потребителей, использующих электроэнергию для предпринимательской деятельности. Во-вторых, пересмотреть понижающие коэффициенты для отдельных категорий потребителей (к примеру, для проживающих в городах и сельской местности, а также для проживающих в домах, оборудованных газовыми и электроплитами). В-третьих, обязательно установить экономически обоснованные уровни тарифов для домохозяйств с высоким уровнем благосостояния и комфорта и для сверхнормативных объемов электропотребления населения в регионах с наиболее высоким уровнем перекрестного субсидирования. Предполагается, что график внедрения таких тарифов будет принят во всех регионах Российской Федерации.



С мнением, что решить проблему поможет градация потребления — введение дифференцированных тарифов — на Байкальском международном форуме партнеров согласился генеральный директор компании Bitriver Игорь Рунец. Он отметил, что введение социальных норм на потребление может быть эффективным, однако они должны быть комфортными и ни в коей мере не затрагивать население.



«Надо понимать, что майнинг потребляет не немножечко больше типичного потребителя, а в десятки раз больше обычного потребителя. Поэтому это легко дифференцировать и вводить более высокие промышленные тарифы на электроэнергию - для крупных потребителей», — подчеркнул предприниматель.



Кроме того, по мнению представителей «Сообщества потребителей энергии», должны быть утверждены целевые ориентиры по снижению предельных объемов перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе. Предлагается установить их по годам, в разрезе субъектов Российской Федерации, с ежегодным темпом сокращения перекрестного субсидирования в объеме не менее 15%.



Таким образом, по мнению Ассоциации «Сообщество потребителей энергии» вышеперечисленные меры помогут устранить практику, когда социальные льготы для населения используют в коммерческих целях. Для этого необходимо начать с установления предела, выше которого не может быть каких-либо оснований для применения льготных тарифов на электроэнергию.