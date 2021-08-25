Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Афганистане

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, в ходе которого стороны обсудили двусторонние отношения и ситуацию в Афганистане.

«Российско-китайское стратегическое партнерство поступательно и динамично развивается. Главное, стороны заинтересованы в дальнейшем углублении взаимодействия по всему комплексу вопросов двусторонней и международной повестки дня. Обстоятельно обсуждена афганская проблематика. Выражена готовность к наращиванию усилий по борьбе с исходящими с территории Афганистана угрозами терроризма и наркотрафика. Подчёркнута важность скорейшего установления мира в этой стране и недопущения распространения нестабильности на сопредельные регионы. Для этого имеется в виду максимально задействовать и потенциал Шанхайской организации сотрудничества», – говорится в сообщении Кремля.

В ходе телефонного разговора Путин и Си Цзиньпин договорились об активизации двусторонних контактов и плотной координации, прежде всего, по линии внешнеполитических ведомств.