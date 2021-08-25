Расселение аварийных домов ускорится

Кабмин выделил дополнительно 19,7 млрд на расселение аварийных домов и развитие инфраструктуры в регионах, — сообщает пресс-служба правительства. Перераспределение бюджета позволит почти 26 тыс. человек покинуть непригодные для жизни дома раньше, чем планировалось.

«Эти деньги предусмотрены в бюджете на 2022–2023 годы, но будут направлены регионам уже сейчас», — говорится в официальном сообщении. Около 66% этих средств будет направлено на расселение жильцов аварийных домов из 23 регионов России. Еще около 17% (3,4 млрд) поступят в регионы на «ускоренное завершение» школ, детских садов, дорог, коммунальных объектов, поликлиник вблизи новостроек. Оставшиеся 2,2 и 1 млрд пойдут на повышение устойчивости зданий в сейсмически опасных Чечне, Кемеровской области, Карачаево-Черкесии и модернизацию объектов инфраструктуры в Камчатском крае, Воронежской и Ростовской областях соответственно.

Накануне пресс-служба Правительства сообщила, что дополнительно 286,9 млн будут направлены на расселение 220 человек в Хабаровске, а в июле еще 373,8 млн рублей было направлено в Саратовскую область. Также в мае этого года было подписано постановление, согласно которому в регионы из Фонда содействия реформированию ЖКХ средства будут поступать не на один год, а на несколько лет сразу. По мнению властей, такое решение также должно ускорить расселение из аварийного жилищного фонда.

Все эти решения приняты в рамках нынешней программы «Жилье и городская среда». Она действует с 2019 до 2024 года и рассчитана на расселение жителей аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года. За пять лет планируется расселить 530,9 тыс. человек. Как отметил накануне президент России Владимир Путин, «работа [в рамках нынешней программы] идет с опережением графика». При этом здания, попавшие в перечень после января, будут расселяться в рамках новой программы, которую планируют запустить в этом году. Под нее попадут дома, признанные аварийными на 1 января 2021 года.