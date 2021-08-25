В России за сутки инфицировано коронавирусом 19,5 тыс человек

За прошедшие сутки в России коронавирус подтвердили у 19 536 жителей страны, сообщает оперативный штаб. Вчера, 24 августа, сообщалось о 18 833 случаях инфицирования. Вылечились за сутки от инфекции 19 654 пациента, а скончалось 809 (вчера 794) человек.

По наибольшему числу зараженных на первом место находится Москва с 1402 случаями инфицирования, а на втором месте Санкт-Петербург (1385). На третьем месте по числу инфицированных находится Московская область (776), на четвертом Свердловская область (527), а на пятом Ростовская область (482).

Всего за время пандемии в России 6 804 910 человек были инфицированы коронавирусом, вылечилось 6 073 157 человек, а общее число скончавшихся составило 178 423 пациента.