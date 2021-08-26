Акции дня: рекомендация по дивидендам «Татнефти» расстроила трейдеров

В отрицательном диапазоне торговались акции «Татнефти» по итогам торгов на Мосбирже в четверг, 26 августа. Обыкновенные акции подешевели на -3,78% до 494,1 рублей за бумагу, привилегированные на -4,46% до 461 рубля за бумагу.

Трейдеры продавали акции на фоне рекомендации совета директоров «Татнефти» о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2021 года в размере 16,52 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию. Таким образом «дивы» составят 50% от чистой прибыли по РСБУ, что является минимально возможной выплатой согласно дивидендной политике компании. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 12 октября.

Участники рынка ожидали, что выплаты будут повышены до 100% от чистой прибыли. Предположения основывались на том, что у компании на данный момент отрицательный чистый долг и отсутствуют масштабные планы по инвестициям. Также косвенным признаком стало то, что в прошлый четверг, 19 августа на внебиржевом рынке была зафиксирована крупная покупка ценных бумаг компании на 51 млрд рублей.

Индекс Мосбиржи снизился на -0,90% до 3851,57 пунктов. Индекс РТС опустился на -1,14% до 1634,79 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:48 мск стоила 70,95 доллара за баррель (-0,46%). Российская валюта слабела – 74,18 рублей за доллар.