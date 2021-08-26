Иностранные инвесторы возвращаются в российский госдолг

Как сообщается в материалах Банка России, доля инвестиций нерезидентов в объеме выпусков облигаций федерального займа увеличилась с 2,985 трлн до 3,157 трлн рублей. Таким образом показатель вырос за месяц на 172 млрд рублей. Рост инвестиций в июле зафиксирован третий месяц подряд: суммарно за последние три месяца они увеличились на 276 млрд рублей. Впрочем, еще на 1 января 2021 года показатель составлял 3,191 млрд рублей.

О том, что нерезиденты проявляют повышенный интерес к российскому госдолгу, было известно и ранее: так, в начале августа Банк России опубликовал сообщение, согласно которому в июле наблюдался рекордный с февраля 2020 года приток нерезидентов на рынок российского государственного долга. Объем их номинальных вложений на счетах иностранных депозитариев в НРД за месяц вырос на 169,2 млрд рублей.

Такой повышенный интерес к российскому госдолгу со стороны нерезидентов может быть вызван сразу несколькими причинами, говорит глава инвестиционного департамента inv.lu Анастасия Тарасова. Во-первых, это опасения иностранных инвесторов по поводу возможного сокращения ФРС программы выкупа активов. Российский госдолг выглядит в этом контексте достаточно привлекательно: у нашей страны он относительно небольшой (по сравнению с госдолгом других крупных стран), имеется внушительный золотовалютный резерв и профицитный текущий счет. Эти факторы снижают чувствительность ОФЗ к изменениям мировых валютных ставок и делают их вполне стабильными.

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Во-вторых, продолжает Тарасова, интерес к вложениям в ОФЗ подогревает и денежно-кредитная политика Банка России, который одним из первых поднял ключевую ставку сразу до 6,5%. Возможно, осенью ставка будет снова поднята, уже до 6,75—7 %. Если инфляция, как ожидает ЦБ, замедлится и ставка в перспективе будет снижена, инвесторы-держатели среднесрочных и долгосрочных бумаг смогут заработать на переоценке инвестиций. И в-третьих, интерес к рублевому долгу России вызван осторожным отношением инвесторов к облигациям других развивающихся стран на фоне низкого уровня вакцинации от коронавируса.

Вполне возможно и то, что инвесторы уже не испытывают страха перед новыми санкциями, полагает Тарасова. Вряд ли в ближайшее время в этом плане может случиться что-либо очень серьезное. Хотя в принятой «Крымской платформой» резолюции и говорится о возможных санкциях, сами формулировки настолько расплывчаты, что резолюция с малой долей вероятности будет иметь какое-то влияние на настроения инвесторов.

Саммит и замедление инфляции сняли инвестиции с паузы

Представители западных и азиатских фондов, частные зарубежные инвесторы довольно долго, фактически на протяжении всего первого полугодия выжидали момента, когда прояснится общая картина российско-американских отношений после смены руководства в Белом доме, напоминает шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. И встреча в Женеве оказалась очевидно поворотным моментом, который дал иностранным фондам повод снять с долгой паузы планы пополнения портфелей облигаций российскими активами.

Ощущения нерезидентов, принявших решение вновь вернуться в этот выгодный для них финансово сегмент рынка, таковы: санкционная эпопея с былыми угрозами давления на российский госдолг дошла до определённой, может быть, пока ещё и не конечной, но логической точки как минимум на ближайшие год-полтора, считает аналитик. Дело ограничилось санкциями на первичном рынке, которые не слишком затруднили зарубежным инвесторам выход на ОФЗ через вторичный рынок, и они с интересом увеличили закупки при посредничестве российских банков, которые в свою очередь стали приобретать на аукционах Минфина больше ОФЗ новых выпусков — в том числе теперь и с целью их перепродажи.

Из-за активизации этих механизмов спрос постоянно и заметно стал в июле-августе превышать предложение: на последнем аукционе, например, новый 8-летний займ с погашением в марте 2029 года был размещён на сумму 56,5 млрд руб. при объёме спроса 127,8 млрд. Благодаря таким хорошим соотношениям спроса и предложения, Минфин может позволить себе отсекать доходность более низкой планкой, даже не слишком балуя инвесторов повышенным процентом по купонам. Скажем, для указанного выпуска доходность по цене отсечения составила 7,11%. Правда, более долгосрочные 15-летние ОФЗ инвесторы всё же готовы приобретать пока на первичном рынке под 7,40%, в среднем же на вторичном рынке годовая доходность 15-летних бумаг составляет на сегодня 7,20%, а 20-летних 7,25%.

Конечно, признает Пушкарёв, в какой-то мере на рост активности иностранных инвесторов в России повлияли и ожидания выхода инфляции в стране на некое плато во второй половине года. Расчёт на то, что основные крупные ценовые скачки, а вслед за ними и курсовые колебания в этом году уже состоялись, в какой-то мере тоже развязал руки и снял некоторые опасения относительно дохода по ОФЗ, который инвесторы получат в рублях: выплаты по купонным облигациям не должны заметно обесцениться, что сделало бы инвестиции заметно менее выгодными.

Повышение ключевой ставки ЦБ может иметь спорный эффект для экономики, но конкретно инвесторам в госдолг оно также дало основания считать, что процентные выгоды для держателей бумаг как минимум не станут меньше, а сам рынок ОФЗ будет вести себя стабильнее, полагает Пушкарев. Однако, главным образом, свою роль сыграло именно понимание того, что высокая доходность может по российским бумагам вновь сочетаться с достаточно низким уровнем политических рисков.

Лишних длинных денег не бывает

Начало консультаций в рабочих группах между представителями команд Путина и Байдена — не только по стратегическим моментам геополитики, но особенно по вопросам «зелёных» инвестиций и кибербезопасности — избавило нерезидентов от львиной доли их былых беспокойств насчёт способности России и США взаимодействовать без новых витков санкций. Пока активность этих консультаций высока, обострений в отношениях и, соответственно, реальных угроз для инвесторов ждать не стоит, считает Пушкарев.

Дело в том, поясняет он, что приглашение в Россию американских компаний на льготных налоговых условиях, которое Путин открыто сделал ещё на климатическом саммите в конце апреля, сулит немалые выгоды как раз стоящим за командой американских демократов бизнес-кругам, финансовые интересы которых максимально сконцентрированы именно в «зелёной» сфере. Естественно, сразу же проявили к этому интерес и европейские политики: образовалась уникальная возможность передышки, и политическое давление на Россию немедленно ослабло.

Угрозы новых санкций отступили, как только Россия смогла предложить Западу выгодный для него кусок пирога — совместный финансовый интерес делает новые ссоры непродуктивными. Это тот случай, когда совместная работа по «зеленой» повестке одновременно очень интересна им и давно нужна нам, чтобы постепенно пересадить хотя бы часть российской экономики на рельсы новой энергетики — от резких и часто непредсказуемых колебаний сырьевых цен бюджет страны устал.

Пусть отчасти эти цели будут достигаться с помощью западных вложений, но в данном случае такая взаимная экономическая заинтересованность может обеспечить условную стабильность и политическим отношениям, и рынкам российских ценных бумаг, полагает Пушкарев. Это даст основания ожидать дальнейшего роста доли вложений нерезидентов в ОФЗ, а возможно и в корпоративные облигации больших флагманских компаний с госучастием.

В сумме эти вложения вполне могут прирасти за осень на ещё порядка 300 млрд руб., и хотя запас прочности наших государственных резервных фондов бьет сегодня по абсолютным суммам рекорды, а потрачено за время пандемии было сравнительно немного, всё же дополнительный запас длинных денег иностранных инвесторов явно не будет лишним.