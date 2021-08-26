Монополия на российском рынке стоила Booking 1,3 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала «Booking.com B.V.» на 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке, сообщается на официальном сайте службы.

Решение принято по итогам рассмотрения дела, которое завершилось в декабре прошлого года. Тогда ФАС признала, что голландская компания нарушила закон о защите конкуренции. Агрегатор «навязывал российским гостиницам и отелям невыгодные условия договоров», согласно которым отельеры не могли размещать на других ресурсах информацию о цене и количестве номеров, которая бы отличалась от представленной на Booking, — сообщалось на сайте службы.

Напомним, что в феврале 2019 года от «Опоры России» (общественная организация, защищающая интересы малого и среднего бизнеса страны) в антимонопольную службу поступила жалоба на Booking: компания, стремясь гарантировать пользователям лучшую цену на бронирование, запретила отелям и гостиницам публиковать за пределами агрегатора информацию о более выгодных предложениях. «В этой ситуации также страдает потребитель, поскольку у него нет возможности забронировать номер дешевле напрямую на сайте отеля. У гостиниц нет контроля над собственным ценообразованием из-за паритета цен», — цитировал Интерфакс членов организации.

12 ноября 2019 года Федеральная служба выдала компании предупреждение, а 27 декабря возбудила против Booking.com дело.

Вопрос о доминирующем положении компании на рынке стоял еще в 2018 году. Тогда замглавы Ростуризма отметил, что около 70% бронирования совершалось через Booking, и предложил создать российский аналог гостиничного агрегатора. Недавно «Интерфакс» сообщил, что национальный сервис планируется запустить к третьему кварталу 2024 года.

В 2015 году Франция, столкнувшаяся с той же проблемой, приняла закон, запретивший Booking и другим компаниям ограничивать отельеров в размещении более выгодных предложений на сторонних сайтах. Ранее подобные меры были приняты и в Германии.