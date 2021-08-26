Монополия на российском рынке стоила Booking 1,3 млрд рублей

26 августа 2021, 23:04
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Федеральная антимонопольная служба оштрафовала «Booking.com B.V.» на 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке, сообщается на официальном сайте службы.

Решение принято по итогам рассмотрения дела, которое завершилось в декабре прошлого года. Тогда ФАС признала, что голландская компания нарушила закон о защите конкуренции. Агрегатор «навязывал российским гостиницам и отелям невыгодные условия договоров», согласно которым отельеры не могли размещать на других ресурсах информацию о цене и количестве номеров, которая бы отличалась от представленной на Booking, — сообщалось на сайте службы.

Напомним, что в феврале 2019 года от «Опоры России» (общественная организация, защищающая интересы малого и среднего бизнеса страны) в антимонопольную службу поступила жалоба на Booking: компания, стремясь гарантировать пользователям лучшую цену на бронирование, запретила отелям и гостиницам публиковать за пределами агрегатора информацию о более выгодных предложениях. «В этой ситуации также страдает потребитель, поскольку у него нет возможности забронировать номер дешевле напрямую на сайте отеля. У гостиниц нет контроля над собственным ценообразованием из-за паритета цен», — цитировал Интерфакс членов организации.

12 ноября 2019 года Федеральная служба выдала компании предупреждение, а 27 декабря возбудила против Booking.com дело.

Вопрос о доминирующем положении компании на рынке стоял еще в 2018 году. Тогда замглавы Ростуризма отметил, что около 70% бронирования совершалось через Booking, и предложил создать российский аналог гостиничного агрегатора. Недавно «Интерфакс» сообщил, что национальный сервис планируется запустить к третьему кварталу 2024 года.

В 2015 году Франция, столкнувшаяся с той же проблемой, приняла закон, запретивший Booking и другим компаниям ограничивать отельеров в размещении более выгодных предложений на сторонних сайтах. Ранее подобные меры были приняты и в Германии.