Twitter, Facebook и WhatsApp наказали на 36 миллионов за отказ локализовать базы данных

Мировой судья в Москве оштрафовал Twitter, Facebook и WhatsApp (принадлежит Facebook Inc.) за отказ локализовать базы данных пользователей в России. Суммарный штраф за сегодня составил 36 млн рублей, сообщается пресс-служба суда.

В рамках закона о локализации хранения и процессов обработки персональных данных Facebook был оштрафован на 15 млн, Twitter — на 17 и WhatsApp — на 4 млн рублей.

Ранее замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер заявил, что крупные иностранные компании, в том числе Facebook и Twitter, должны отчитаться о локализации баз данных до 1 июля 2021 года. Тогда сообщалось, что за 5 лет действия закона локализовать свои базы данных успели более 600 иностранных компаний, в том числе Apple, Microsoft, Booking и Samsung.

Впервые Facebook и Twitter были оштрафованы за непредоставление информации по локализации баз данных весной 2019 года. Тогда размер штрафа составил символические 3 тыс. рублей при максимально возможном штрафе в 10 тыс. рублей. Зимой этого же года в закон были внесены поправки, позволившие штрафовать юридические лица на сумму от 1 до 6 млн, а при повторном нарушении — от 6 до 18 млн. Уже после этого, в феврале 2020 года, мировой суд оштрафовал Facebook и Twitter на 4 млн каждого. В июле этого года за нарушение этого же закона впервые оштрафовали Google на 3 млн. Для компании WhatsApp сегодняшний штраф тоже стал первым.

Закон о локализации, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязал иностранные интернет-компании «обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ».