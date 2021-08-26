Москва выделила 1 млрд рублей на компенсации компаниям, привившим 60% сотрудников

Заместитель мэра города Москвы Наталья Сергунина заявила, что столичные организации, которые к 15 августа привили от коронавируса 60% персонала, в сентябре смогут подать заявку на компенсации затрат на борьбу с COVID-19, сообщает «Интерфакс». По ее словам, столичная администрация выделила на эти цели 1 млрд рублей.

«Речь идет о разовой выплате 15 тысяч рублей, а также о дополнительной компенсации в размере 6,5 тысяч рублей на каждого работника. Индивидуальным предпринимателям без сотрудников положена субсидия в размере 21,5 тысяч рублей», – сказала Сергунина.

Претендовать на компенсации смогут компании, работающие в сфере общепита, спорта, культуры и индустрии развлечений, которые к 15 августа сообщили через портал mos.ru о вакцинации 60% сотрудников. Заявки будут принимать с 1 по 30 сентября на сайте Московского инновационного кластера.

25 августа «Эксперт» со ссылкой на РБК сообщил, что Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) спрогнозировал возможную стоимость оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 на второе полугодие 2021 года в 111 млрд руб. ФОМС сделал рассчеты на основе прогноза министерства здравоохранения РФ о том, что в этот период в России может быть выявлено 3,9 млн случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом говорится в аналитической записке Счетной палаты, посвященной исполнению бюджета фонда за первое полугодие 2021 года. Из почти 4 млн потенциальных новых заболевших коронавирусом медицинская помощь в рамках стационара может потребоваться только 20%, то есть речь может идти о чуть более 784 тыс. госпитализаций, указывает фонд. Счетная палата также пишет, что фонду требуется дополнительно на оказание медпомощи застрахованным россиянам во втором полугодии 65,4 млрд руб. Помимо этого потребуется еще почти 60 млрд руб. на компенсацию оплаты труда работников, оплаты коммунальных услуг и т.д., говорится в записке.