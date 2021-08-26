Первое в мире электрическое беспилотное судно готовится выйти в море

Беспилотный формат работы средств передвижения не ограничивается автомобилями и летательными аппаратами. Как сообщает CNN, норвежская компания Yara International рассчитывает до конца этого года отправить в первое плавание между портами Херойя и Бревик электрическое грузовое судно. За дебютом плавучего беспилотника будут следить всего лишь три удаленных центра управления.

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Yara работает над проектом с 2017 года. Первое плавание сначала планировалось совершить в 2020 году, но пандемия спутала все карты и вынудила отложить дебют. Первыми беспилотник в 2018 году спустили на воду финны, но детище норвежцев имеет серьезное отличие: это первое в мире полностью электрическое беспилотное судно.

Пока высокой скоростью передвижения Yara Birkeland похвастать не может. Максимум, до которого его могут разогнать две 900-киловаттные двигательные установкам, не превышает 13 узлов. Для сравнения большинство контейнеровозов плавают со скоростью от 16 до 25 узлов.

Длительным является и время зарядки гигантской батареи емкостью 7 мегаватт-час.

Тем не менее в Yara, несмотря на невысокие технические характеристики, очень довольны своим необычным детищем. Все его неудобства и минусы перевешивает, по твердому убеждению создателей, то, что он не наносит вреда окружающей среде. В компании подсчитали, что в год Yara Birkeland будет заменять около 40 тыс. поездок грузовиков, что позволит существенно снизить выбросы парниковых газов и других вредных веществ в атмосферу северного королевства.

Норвегия находится в числе лидеров борьбы с изменениями климата. В частности, страна старается полностью перейти на гидроэнергию — то есть, вырабатываемую на гидроэлектростанциях.

Электрические беспилотники смогут, с одной стороны, значительно снизить интенсивность дорожного движения на суше, а с другой — позволить людям оставаться на берегу, не подвергая себя рискам работы в море, считают разработчики. Эти плюсы, полагают они, легко перевешивают риски, которые суда типа Yara Birkeland способны принести на рынок труда.

Конечно, до того дня, когда сотни и тысячи беспилотников будут бороздить воды океанов и морей, еще очень далеко. Серьезная проблема, помимо прочего, заключается в том, что таким судам понадобятся специальные причалы — вне всяких сомнений, им будет непросто заходить в оживленные порты типа Дурбана или Шанхая. Не следует забывать и о юридической стороне дела. У разных стран разные законы о морях и океанах, и так же, как с автомобилями-беспилотниками, придется как-то решать проблему ответственности.