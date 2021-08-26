«Норникель» инвестирует в экологию 686 млрд рублей за ближайшие 10 лет

До 2031 года горно-металлургическая компания «Норникель» планирует потратить 686 млрд рублей на экологическую программу, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из презентации к выступлению вице-президента по экологии и промышленной безопасности компании Станислава Селезнева.

Компания с недавнего времени разделена на три дивизиона (производственные площадки) — Норильский, Кольский, Забайкальский. Большая часть средств — 624 млрд — будет вложена в экологическую программы Норильского дивизиона (из этих средств почти 40% пойдут на так называемую «Серную программу»), оставшиеся 49 и 13 млрд пойдут на охрану окружающей среды в Кольском и Забайкальском дивизионах соответственно. В частности компания сообщала, что за пять лет потратит программу почти 91 миллиард рублей на реконструкцию медерафинировочных мощностей на мончегорской промплощадке.

Согласно данным на официальном сайте компании, «Серная программа» направлена на существенное сокращение выбросов в атмосферу диоксида серы (SO2), которые, в свою очередь, являются одной из причин кислотных дождей. Реализация «Серной программы» на Норильских производствах позволит компании сократить выбросы SO2 на 95% за 15 лет (с 2015 по 2030 годы).

При этом подобное распределение средств между дивизионами вполне оправдано. Норильском производстве «Норникеля» за 2020 год суммарно было добыто 18,8 млн т руды, на Кольском – 7,7 млн, на Забайкальском – 16 млн. При этом самой плодотворной была разработка Норильских месторождений, там было добыто более 244 тыс. тонн никеля, 432 тыс. тонн меди и 129 тонн металлов платиновой группы. Для сравнения, Забайкальские производства принесли только 96 тыс. тонн меди при сравнительном объеме добытой руды.

Как отмечает ТАСС, общая экологическая программа «Норникеля» предусматривает 335 мероприятий, направленных на борьбу с изменением климата и загрязнением воды, воздуха и почвы, на сохранение биоразнообразия и ликвидацию отходов.