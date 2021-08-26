Онлайн-конференция AliExpress Россия пройдет 8 сентября

Зрители конференции www.aeroconf.ru узнают, что думают лидеры мировых гигантов e-commerce Alibaba Group и Lazada о перспективах и особенностях российского рынка, что предпринимают такие топовые российские компании, как AliExpress, Ozon, X5 Retail Group, Lamoda, СберМегаМаркет, Магнит, Почта России, как рассчитывают закончить год представители малого бизнеса и что планируют менять в будущем, как работают с маркетплейсом российские продавцы — от крупных производителей до импортеров, представители России и Китая, как развивается AliExpress Россия, кем себя видит и что может предложить продавцам, покупателям и партнерам, какие новации есть в логистике маркетплейса и какую роль в этом играет Почта России, что творится на рынке трансграничной торговли — и, главное, почему это происходит.

Конференция не будет похожа на типичное отраслевое или корпоративное событие:

— В течение месяца пользователи, продавцы и партнеры отправляли свои видео-вопросы руководству AliExpress — ответы на некоторые из них прозвучат в эфире 8 сентября.

— Впервые топ-менеджеры AliExpress Россия проведут открытую дискуссию о рынке и месте компании на нем с ведущими российскими аналитиками из J.P. Morgan, ВТБ Капитал, Sova Capital и ИК «Ренессанс Капитал».

— AliExpress покажет самых разных продавцов из России и Китая — и тех, кто сам производит товары, и тех, кто нашел свою нишу в дистрибуции.

На конференции обсудят вопросы: Как пандемия повлияла на продажи? Какие тренды внезапно появились за последний год? Как функционируют интернет-продажи сейчас и что с ними будет дальше?

Аналитики инвестбанков и топ-менеджеры AliExpress Россия обсудят оценку рынка и место компании на нем. Проанализируют точки роста бизнеса AliExpress Россия в формате интервью с руководителями ключевых отделов компании — от управления персоналом до ключевых товарных категорий.

Рассмотрят проблемы логистики - AliExpress доставляет по всей России — и локальные товары, и продукцию иностранных продавцов. Скорость доставки растет, способы отгрузки и получения заказов развиваются. За счет чего это происходит? Растет или падает кросс-бордер, принесут ли бондовые склады пользу рынку, актуальна ли проблема контрафакта, как уживаются на одном рынке рост импорта на крупных площадках и снижение беспошлинного порога.

Конференция пройдет в онлайн-формате 8 сентября. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте. Начало трансляции в 12:00 (Мск).